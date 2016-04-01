焦点：中国安邦放弃收购喜达屋 与万豪国际竞购战戛然而止

路透3月31日 - 中国安邦保险周四表示，已放弃竞购喜达屋酒店及度假村(Starwood)HOT.N，从而为万豪国际(Marriott International)(MAR.O)收购喜达屋铺平道路。

在喜达屋收购战中，万豪国际成为拥有大约5,700家酒店的全球最大酒店集团的野心，遭遇安邦组建大规模美国地产投资组合行动的阻击。安邦令人意外的退出使得竞购战戛然而止。

这亦是中国企业在美国的资产收购行动遭遇的又一打击。安邦若能成功买下喜达屋，本将成为中国企业对美国公司的最大规模收购案。

“喜达屋旗下全球领先的高质量酒店品牌所带来的机会吸引了我们，与我们的诸多收购标准相符，包括有能力创造持续的长期回报，”安邦在声明中称。

“然而，出于各种不同的市场考虑，财团已经决定不再进一步推进，”安邦补充称，这指的是该公司与私募股权公司J.C. Flowers & Co和Primavera Capital向喜达屋提出的联合竞购。

根据知情消息人士，安邦并未向喜达屋提供退出竞购的理由。

喜达屋周一称，安邦已将收购报价提高至近140亿美元。外界原本预期安邦会加强该非约束性报价，这样喜达屋将正式宣布其报价优于万豪国际的报价。

安邦本月早些时候已经提交价值132亿美元的具有约束性且获得完全融资的报价，喜达屋接受此报价为优先报价。如果万豪国际未在3月21日提出竞争性报价，喜达屋则本应已经继续推进与安邦此前的报价。

喜达屋在周四的声明中还表示，安邦“出于市场考虑”已经撤回报价，对此未予以详细说明。万豪国际拒绝立即发表评论。

此举让外界纷纷猜测安邦退出的背后原因，特别是考虑到许多中资企业海外并购一直获得中国当局的鼓励。

中国财经杂志财新本月早前报导称，中国保监会或否决安邦收购喜达屋的交易，因其碰触到了保监会关于“保险资金境外投资不超过总资产15%”的监管红线。

如果安邦与喜达屋达成协议，将受到美国外资审议委员会(CFIUS)的审查。不过，消息人士曾说，喜达屋和安邦都相信这笔交易会得到该委员会的批准。

“我猜喜达屋要么想要更高的分手费，或许几十亿美元，要么就想让安邦出更高的价格来对冲这个风险，”Canaccord Genuity Group Inc (CF.TO)分析师Ryan Meliker说。

喜达屋股价跌幅在盘后交易中扩大至4.4%至79.80美元，终场收低0.27%，报83.43美元；万豪股价跌4.9%至67.68美元，终场收低0.5%，报71.18美元。

喜达屋股东将在4月8日就与万豪的交易进行投票表决。(完)