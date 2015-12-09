安邦保险举牌万科和同仁堂 万科控股权之争生波澜

路透上海12月9日 - 继周二宣布首次举牌金风科技(002202.SZ)后，中国大型保险公司安邦保险集团当日晚间又宣布举牌万科(000002.SZ)(2202.HK)和同仁堂(600085.SS)。安邦举牌国内最大房地产企业之一的万科，使得后者近期的控股权之争又生波澜。

万科公告显示，安邦保险旗下安邦人寿、安邦财险、和谐健康险和安邦养老四家子公司合计持有万科A股5.525亿股，占上市公司总股本的5%，达到举牌线。而同仁堂公告显示，截止周二，安邦保险旗下这四家子公司合计持有同仁堂6,857.36万股，占上市公司总股本的5%。

公告显示，进入12月后，安邦明显加大了这两家公司股票的收购力度，例如12月1日至今仅六个交易日内，安邦就合计增持约4.38亿股万科A股，增持价格为每股15.01元至19.75元，初步估计投入资金规模约70亿元。

对于这两家公司的收购，安邦的解释是，出于对这两公司未来发展前景的看好，未来12个月将根据证券市场情况并结合这两公司发展及其股价情况，决定是否增持公司股份及具体增持比例。

深圳宝能系成员--钜盛华股份有限公司和前海人寿周一刚宣布，其在万科的合计持股达到20.008%，超过20年来始终位居万科第一大股东地位的华润股份，成为公司第一大股东。但万科称，虽然公司第一大股东发生变更，但公司目前仍不存在控股股东和实际控制人。

安邦保险近年来成为资本市场的焦点，屡屡出手购买多家上市公司的大宗股权，例如其合计持有民生银行(600016.SS)的12.11%股份、金地集团(600383.SS)19.96%股份、金融街(000402.SZ)24.99%股份等。（完）