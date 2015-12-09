安邦保险举牌万科和同仁堂 万科控股权之争生波澜

中国商务部称对美方不顾规则、滥用贸易救济措施做法表示严重关切
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。
路透上海12月9日 - 继周二宣布首次举牌金风科技(002202.SZ)后，中国大型保险公司安邦保险集团当日晚间又宣布举牌万科(000002.SZ)(2202.HK)和同仁堂(600085.SS)。安邦举牌国内最大房地产企业之一的万科，使得后者近期的控股权之争又生波澜。
万科公告显示，安邦保险旗下安邦人寿、安邦财险、和谐健康险和安邦养老四家子公司合计持有万科A股5.525亿股，占上市公司总股本的5%，达到举牌线。而同仁堂公告显示，截止周二，安邦保险旗下这四家子公司合计持有同仁堂6,857.36万股，占上市公司总股本的5%。
公告显示，进入12月后，安邦明显加大了这两家公司股票的收购力度，例如12月1日至今仅六个交易日内，安邦就合计增持约4.38亿股万科A股，增持价格为每股15.01元至19.75元，初步估计投入资金规模约70亿元。
对于这两家公司的收购，安邦的解释是，出于对这两公司未来发展前景的看好，未来12个月将根据证券市场情况并结合这两公司发展及其股价情况，决定是否增持公司股份及具体增持比例。
深圳宝能系成员--钜盛华股份有限公司和前海人寿周一刚宣布，其在万科的合计持股达到20.008%，超过20年来始终位居万科第一大股东地位的华润股份，成为公司第一大股东。但万科称，虽然公司第一大股东发生变更，但公司目前仍不存在控股股东和实际控制人。
安邦保险近年来成为资本市场的焦点，屡屡出手购买多家上市公司的大宗股权，例如其合计持有民生银行(600016.SS)的12.11%股份、金地集团(600383.SS)19.96%股份、金融街(000402.SZ)24.99%股份等。（完）
(发稿 林琦; 审校 林高丽)
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。
路透香港1月20日 - 三位消息人士周五透露，中国五大商业银行已于日前获准阶段性下调存款准备金率一个百分点，以应对春节期间暂时性的流动性紧张问题；此次下调将于春节后，由央行相机恢复正常。
中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。