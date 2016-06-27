安邦保险计划将纽约华尔道夫酒店多数房间改造为公寓--WSJ

中国2016年全年ODI规模创新高且超越FDI 同比增逾四成
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透纽约6月26日 - 华尔街日报(WSJ)周日援引知情人士称，中国安邦保险集团计划将华尔道夫酒店(Waldorf Astoria)最多四分之三的房间改造为公寓。
报导称，安邦保险计划从明年春天起将华尔道夫酒店关闭至多三年。华尔道夫酒店是安邦集团于2014年以19.5亿美元从希尔顿全球控股有限公司(HLT.N)买入的。
华尔街日报称，安邦保险计划将1,413个房间中的至多1,100个房间改造为公寓。当该酒店重新开张时，将有300至500间客房。
报导称，该计划还将把华尔道夫酒店裁员数百人。
目前不能立即联系到安邦进行置评。(完)
(编译 于春红; 审校 李婷仪)
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透北京1月16日 - 中国国家能源局周一公布，2016年全社会用电量59,198亿千瓦时，同比增长5.0%；其中第二产业用电量占逾七成，但同比仅增长2.9%。
路透上海/北京1月16日 - 人民币兑美元即期周一小幅收涨，中间价亦小升。交易员指出，将于本周正式就职的美国候任总统特朗普依旧鲜有经济政策新信息，美元指数承压续利好人民币，且春节临近客盘购汇需求也有所下降，大行适度提供美元流动性，确保汇价基本稳定。