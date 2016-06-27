安邦保险计划将纽约华尔道夫酒店多数房间改造为公寓--WSJ

路透纽约6月26日 - 华尔街日报(WSJ)周日援引知情人士称，中国安邦保险集团计划将华尔道夫酒店(Waldorf Astoria)最多四分之三的房间改造为公寓。

报导称，安邦保险计划从明年春天起将华尔道夫酒店关闭至多三年。华尔道夫酒店是安邦集团于2014年以19.5亿美元从希尔顿全球控股有限公司(HLT.N)买入的。

华尔街日报称，安邦保险计划将1,413个房间中的至多1,100个房间改造为公寓。当该酒店重新开张时，将有300至500间客房。

报导称，该计划还将把华尔道夫酒店裁员数百人。

目前不能立即联系到安邦进行置评。(完)