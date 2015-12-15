中国宝安拟以每股1.5港元对香港国际精密发起全面要约收购

中国商务部称对美方不顾规则、滥用贸易救济措施做法表示严重关切
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。
路透上海12月15日 - 中国综合型企业--中国宝安集团股份有限公司(000009.SZ)周二午间公告称，其全资子公司宝安科技拟以每股1.5港元价格有条件全面要约收购香港国际精密(0929.HK)，以完成后者50%以上股份的收购为要约生效条件。
国际精密自周二早上九点起暂停买卖，待公司刊登一则内幕消息。国际精密周一收在1.1港元，收购价较该收盘价溢价36.4%。
公告指出，宝安科技除以每股1.5港元收购要约方所持股份之外的国际精密全部股份，还要注销国际精密尚未行使的全部期权，注销价格根据要约价与期权行使价的差额来确定。
国际精密主要从事制造及销售应用于硬盘驱动器、液压设备及汽车零件之精密金属零件以及其他用途之零件，其已发行的全部股份约为9.28亿股。去年公司实现溢利9,566.1万港元。
中国宝安称，本次要约收购是基于对国际精密投资价值和发展前景的看好，如该项收购成功，可为公司产业经营和运作提供新的空间和平台，有助于扩大公司产业的规模和盈利水平。不过公司亦强调，鉴于本次收购为公开市场的有条件全面要约收购，最终结果可能受到第三方竞争、股东接受要约情况等多种因素影响，存在较大不确定性。
中国宝安周二早盘收报17.43元，跌0.03元或0.17%。（完）
(发稿 林琦; 审校 黄凯)
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。
路透香港1月20日 - 三位消息人士周五透露，中国五大商业银行已于日前获准阶段性下调存款准备金率一个百分点，以应对春节期间暂时性的流动性紧张问题；此次下调将于春节后，由央行相机恢复正常。
中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。