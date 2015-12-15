中国宝安拟以每股1.5港元对香港国际精密发起全面要约收购

路透上海12月15日 - 中国综合型企业--中国宝安集团股份有限公司(000009.SZ)周二午间公告称，其全资子公司宝安科技拟以每股1.5港元价格有条件全面要约收购香港国际精密(0929.HK)，以完成后者50%以上股份的收购为要约生效条件。

国际精密自周二早上九点起暂停买卖，待公司刊登一则内幕消息。国际精密周一收在1.1港元，收购价较该收盘价溢价36.4%。

公告指出，宝安科技除以每股1.5港元收购要约方所持股份之外的国际精密全部股份，还要注销国际精密尚未行使的全部期权，注销价格根据要约价与期权行使价的差额来确定。

国际精密主要从事制造及销售应用于硬盘驱动器、液压设备及汽车零件之精密金属零件以及其他用途之零件，其已发行的全部股份约为9.28亿股。去年公司实现溢利9,566.1万港元。

中国宝安称，本次要约收购是基于对国际精密投资价值和发展前景的看好，如该项收购成功，可为公司产业经营和运作提供新的空间和平台，有助于扩大公司产业的规模和盈利水平。不过公司亦强调，鉴于本次收购为公开市场的有条件全面要约收购，最终结果可能受到第三方竞争、股东接受要约情况等多种因素影响，存在较大不确定性。

中国宝安周二早盘收报17.43元，跌0.03元或0.17%。（完）