安倍晋三称日本央行应考虑将就业作为一项政策目标--日经

路透东京1月11日 - 日本首相安倍晋三在日本经济新闻周五的一篇专访中表示,央行应该考虑将就业最大化作为一项货币政策目标,以帮助促进经济.

日经报导称,安倍表示日圆升值已经令日本丧失了竞争力,政府和央行均有责任修正日圆强势,以利经济成长.

日经援引安倍晋三的话称,日本央行应该要有2%的通胀目标,但如果完成该目标的时间框架是订为长期,那么该目标将没有任何意义.