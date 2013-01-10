安倍晋三称日本央行应考虑将就业作为一项政策目标--日经

日本央行副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透东京1月11日 - 日本首相安倍晋三在日本经济新闻周五的一篇专访中表示,央行应该考虑将就业最大化作为一项货币政策目标,以帮助促进经济.
日经报导称,安倍表示日圆升值已经令日本丧失了竞争力,政府和央行均有责任修正日圆强势,以利经济成长.
日经援引安倍晋三的话称,日本央行应该要有2%的通胀目标,但如果完成该目标的时间框架是订为长期,那么该目标将没有任何意义.
安倍晋三把透过积极货币政策来终结日本将近20年的通缩列为首要任务.(完)
(编译 郑茵/戴素萍; 审校 王丽鑫/程琳)
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