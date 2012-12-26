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时事要闻 | 2012年 12月 26日 星期三 16:21 BJT

安倍晋三任命日本前首相麻生太郎任财务大臣

路透东京12月26日 - 日本新任首相安倍晋三周三宣布,任命曾担任首相的麻生太郎担任财务大臣,协助其推动积极放宽货币政策、大力扩张财政支出以抗击通缩、阻升日圆的政策.

在2008-2009年担任首相期间,麻生太郎推出了大规模的经济刺激计划,来应对全球金融危机的冲击.但行为不当、丑闻和政策突变,加之自民党失势,都让这些努力受阻.(完)

(编译 程琳; 审校 王洋)

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