安倍晋三任命日本前首相麻生太郎任财务大臣

欧盟执委会主席容克称两年内无法就英国退欧安排达成协议
“我认为...我们无法在未来24个月内就英国退欧安排达成一致、以及(确立)英国与欧洲大陆间的全面关系，”他在一次会议的间隙发表讲话指出。
路透东京12月26日 - 日本新任首相安倍晋三周三宣布,任命曾担任首相的麻生太郎担任财务大臣,协助其推动积极放宽货币政策、大力扩张财政支出以抗击通缩、阻升日圆的政策.
在2008-2009年担任首相期间,麻生太郎推出了大规模的经济刺激计划,来应对全球金融危机的冲击.但行为不当、丑闻和政策突变,加之自民党失势,都让这些努力受阻.(完)
(编译 程琳; 审校 王洋)
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“我认为...我们无法在未来24个月内就英国退欧安排达成一致、以及(确立)英国与欧洲大陆间的全面关系，”他在一次会议的间隙发表讲话指出。
路透巴黎2月16日 - 法国保守派总统候选人菲永麻烦不断，周四金融检察官决定寻求对其妻子吃空饷的丑闻开展一项调查。而极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)的民调支持率则上升。
雪兰莪州(Selangor)警察总长Abu Samah Mat向路透表示，“这名嫌犯遭到拘留是为了方便调查，因为他是第二名嫌犯的男友。”