挪威法院裁定杀手布雷维克精神正常 判21年监禁

民权组织起诉特朗普企业接受外国政府付款 特朗普予以否认
路透纽约1月23日 - 美国总统特朗普周一驳斥一项由数位知名宪法和道德律师对其提起的新诉讼，诉讼称特朗普允许他的酒店和其他生意接受外国政府的付款。
路透奥斯陆8月24日电(记者 Balazs Koranyi)---挪威一家法庭周五裁定去年在枪击和爆炸案中杀害77人的凶手布雷维克(Anders Behring Breivik)精神正常，对他判处最高监禁刑期--21年。挪威自二战以来最严重袭击案的审理落下帷幕。
他承认利用化肥炸弹袭击了奥斯陆政府大楼，爆炸中有八人死亡，他之後在一处青年夏令营开枪射杀69人。布雷维克被判处入狱21年，这是挪威法律最高的监禁刑期。
但挪威官员可以无限期阻止他出狱，如果这位反穆斯林右翼分子继续构成威胁，预期挪威政府将会这麽做。布雷维克否认了检察官所称他精神失常的说法，表示如果自己被裁定为精神失常，将会上诉。
“法庭一致认定(有罪)……判处被告人21年监禁，”法官Wenche Elizabeth Arntzen宣布，驳回检方要求将布雷维克宣布为精神失常、要将他无限期送入精神病院的要求。
现年33岁的布雷维克将被关押在奥斯陆郊外的Ila监狱一间单独的囚室，该监狱宽阔的囚室包括单独的健身房、一台电脑和一台电视。（完）
编译：王燕焜 发稿：张家伟
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