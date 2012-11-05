安卓系统占智能手机市场75%份额

Alphabet旗下谷歌硬件合作商发布新的虚拟现实电子设备
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
路透旧金山11月2日电---一项研究报告显示，全球第三季卖出的智能手机中，有四分之三采用的是谷歌的安卓（Android）操作系统，显示谷歌相对於苹果系统的市场优势进一步扩大。
据行业研究机构国际数据公司(IDC)数据，第三季采用安卓系统的手机出货量增长近一倍，达到了1.36亿部，安卓系统在全球智能手机市场所占份额达到75%，较上年同期的57.5%大幅增长。苹果iOS系统所占份额则仅从一年前的13.8%略升至14.9%。
IDC分析师Kevin Restivo认为，安卓捆绑谷歌诸多在线服务，包括在线搜索和地图等，是其增长的一个重要原因。
谷歌向手机厂商免费提供安卓操作系统，主要从设备上的线上广告获取收入。
第三季黑莓操作系统占智能手机市场份额从一年前的9.5%下滑至7.7%。塞班系统的份额则从一年前的14.6%急剧下滑至4.1%。（完）
编译：朱淑珍 发稿：张家伟
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