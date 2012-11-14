谷歌安卓系统渐获应用开发商青睐

谷歌携手三星和宏达电等合作夥伴向iPhone发动正面攻势仅三年，Andriod系统就以改进後的内置支付系统、数量增多的高端设备以及重新设计後的应用商店，受到消费者青睐，这些都转化成应用开发商的滚滚财源。图为采用了Andriod系统的Galaxy手机。路透