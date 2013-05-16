谷歌称Android移动设备激活量约9亿部

德国戴姆勒和博世决定合作开发自动驾驶出租车
路透法兰克福4月4日 - 梅赛德斯奔驰的母公司戴姆勒以及供应商博世公司(Robert Bosch)正在联手开发自动驾驶汽车，希望加快“自动出租车(robo-taxi)”的生产。
路透旧金山5月15日 - 谷歌(Google)(GOOG.O)高层周三在该公司开发者年会上表示，自2010年推出Android平台以来，大约9亿部搭载这一系统的智能手机和平板电脑被激活。
谷歌称，来自Android营收的增长势头亦在增强。谷歌高层称，对于Android应用的开发者来说，目前每用户营收是去年同期的2.5倍。三星电子(005930.KS)和其他与苹果(AAPL.O)竞争的移动设备制造商均在使用Android系统。
今年大约有5,500名软件开发者出席了谷歌本周三到周五在旧金山举办的“谷歌I/O大会”。(完)
(编译 兰秀娟; 审校 张涛)
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路透首尔/纽约3月29日 - 韩国三星电子周三推出盖乐世(Galaxy)S8旗舰智能手机，努力夺回因电池自燃问题召回Note7手机后，被苹果夺走的市场龙头宝座。
路透首尔3月27日 - 韩国科技巨头三星电子周一称，计划销售盖乐世Note7翻新机。盖乐世(Galaxy)Note7因电池起火问题被停售。