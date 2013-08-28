安卓系统是移动网络恶意攻击的首选目标--研究

路透旧金山8月27日 - 美国国土安全部和联邦调查局的一项研究显示，占据移动操作系统主导地位的谷歌(GOOG.O) 安卓（Android）系统是目前为止恶意软件攻击的主要目标，主要因为很多用户仍在使用该软件的老版本。

Public Intelligence网站发布了这项研究，研究指出，2012年移动操作系统面临的79%恶意软件威胁针对安卓，其中一半左右的恶意应用为短信。

谷歌未回复置评要求。国土安全部则拒绝评论。

约19%的恶意软件攻击针对诺基亚NOK1V.HE Symbian系统，针对苹果(AAPL.O) iOS、微软(MSFT.O) Windows和黑莓(BB.TO)的恶意软件攻击均不足1%。

研究称，安卓仍是恶意软件攻击的主要目标，因为其市场份额及开源结构。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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