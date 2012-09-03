安卓系统手机制造商正在探寻其他替代系统

路透柏林8月31日电---产业观察家称,三星/苹果官司的裁决暗示,部分手机制造商正悄悄探寻取代Android（安卓）的操作系统,尽管他们公开宣称将会坚守该系统.

美国法庭上周裁决三星(005930.KS)的Android设备侵犯苹果(AAPL.O)的专利,对於Android行动操作系统是个重大打击,因为这裁决可能带来销售禁令或者高昂的授权费用.

这也可能冲击采用Android系统的较小型厂商,如宏达电(2498.TW)、中兴通讯(000063.SZ)和索尼(6758.T).全球约有三分之二的智能手机采用Android系统.

华为HWT.UL、索尼、联想(0992.HK)和中兴通讯均广泛采用Android系统,这些公司向路透表示,尽管有上述裁决,他们仍会继续采用该系统.

"裁决和我们所做的没什麽关联,"中兴通讯欧洲业务开发主管Chris Edwards称.

但随着行动设备市场成熟,且会有更多专利官司出现的可能下,部分制造商也正在寻求替代方案.

三星周三在一项消费科技会议上发表采用微软(MSFT.O)新Windows Phone 8软体的新手机,抢先在诺基亚下周发表众所期待的Windows手机之前.

诺基亚NOK1V.HE股价在三星官司裁决後跳升,因预期Windows系统在法律方面遭遇麻烦的可能性会比Android来得低.

尽管市占率较低,Windows Phone仍是替代Android的主要系统,因苹果和黑莓机制造商RIMRIM.TO均未将自家系统开放给其他手机厂商使用.

然而,由於Windows在应用程式数量上远远落後,因此手机厂商们仍只能继续使用Android系统.Windows Phone系统的应用程式数量仅10万个,远低於Android和苹果系统的50万个.(完)

--编译 王冠中; 审校 高琦

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