黑客专家发现攻击Android手机的新方法

Alphabet旗下谷歌硬件合作商发布新的虚拟现实电子设备
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
路透拉斯维加斯7月25日电（记者 Jim Finkle）---黑客专家周三展示了攻击Android智能手机的方法，他们表示这些方法几乎对所有搭载Android的手机都有效，尽管谷歌(GOOG.O)最近一直在努力增强防护。
专家在拉斯维加斯的Black Hat黑客会议上展示了攻击Android手机的过程，与会者约6,500人，为企业和政府的科技安全工作人员。
“谷歌有所进步，但是恶意软件开发者也在进步，”Trustwave旗下SpiderLabs的Sean Schulte表示。
谷歌发言人Gina Scigliano拒绝就安全担忧或该研究给予置评。
Accuvant研究员Charlie Miller展示了如何利用Android的新功能--近距离无线通讯技术对Android手机进行攻击。
Miller称，他发现了如何开发出邮票大小的装置，可以放在不显眼的位置，比如饭店收银台的旁边。当Android用户走过时，手机可能中毒。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
路透1月5日 - 美国消费电子公司苹果周四称，2016年苹果应用商店(App Store)为开发者带来200亿美元收入，较2015年增加了40%，受助于精灵宝可梦GO和超级马里奥等手游、以及订阅服务应用带来的营收增长。
路透首尔1月5日 - 韩国Electronic Times周四引述未具名消息人士报导，三星电子对盖乐世(Galaxy)S8智能手机初步设定的产量目标为1,000万部。