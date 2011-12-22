《Home专栏》需求前景浑沌 全球钢铁业急踩煞车

11月11日在德国下萨克森州一家钢铁厂拍到的图片。 REUTERS/Fabian Bimmer

(本文作者是路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Home 编译 张若琪/丁琦/郑茵/蔡美珍

路透伦敦12月21日电---全球钢铁生产商现正开始急踩煞车,以因应短期需求黯淡的前景.

根据国际钢铁协会,11月全球年率化钢产量大减至14.05亿吨,为今年最低水准.

11月全球粗钢产量较上年同期仅增1.1%,增幅远低於10月的6.2%;业界产能利用率降至两年最低点73.4%.

产量疲弱的趋势在非洲和大洋洲已有段时间相当明显,反映了北非的政治动荡及澳洲生产商Bluescope (BSL.AX)业务的大规模重组.

非洲方面,1-11月产量累计减少15%;同期大洋洲产量则下降9%.

但在整个钢铁业界,非洲和大洋洲不过是微不足道.

中国经济放缓,而欧洲经济似无可避免会再陷衰退,这两个因素综合在一起正左右着全球趋势.

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**中国仍在放缓**

11月中国钢产量实际上较上年同期下滑.尽管只微跌了0.2%,但仍是今年以来首次出现下滑,而就在9月产量增速还在两位数.

此外,这种减速状况似乎仍在持续,从发布频率更高的中钢协数据上就可看出.

中钢协数据显示,12月上旬的钢产量折算为年度产量为6.11亿吨,低於11月下旬产量所折算出的6.15亿吨.

当然其中也有季节性因素,由於冬季来临,且今年农历新年假期落在1月,中国钢厂降低了生产步伐.

但钢产量下降主要还是中国经济总体放缓的体现,尤其是信贷状况紧张,且政府试图挤压城市中的投机性房地产泡沫.

中国的房地产开发增速已从今年1-7月的33.6%放缓至1-11月的29.9%.

房价涨幅正在回落,11月新建住房均价连续第二个月出现回落.

虽然这对於中国经济的长期健康发展是好消息,但却对短期钢铁行业前景不利,因该行业与建筑业的表现休戚相关.

政府推动建设更多保障性住房的努力,也许会对长材生产商带来些许宽慰,但仍不足以抵消住房建设活动整体放缓趋势的不利影响.

由於政府誓言不会放松调控力度,中国钢铁生产短期内不会得到很大的提振,尤其是在建筑业疲弱的同时,制造业亦在放缓,且出口前景趋於黯淡.

**欧洲疲弱状况蔓延**

再来说说日渐黯淡的前景.

欧盟国家11月钢铁产量较上年同期减少2%,为连续第二个月下降,因越来越多的欧洲厂商减产.

当然,地区内也不乏亮点.其中,意大利的表现就十分突出,其产量增幅仍为双位数,11月同比增长12%.

与之形成对比的是,本地区钢铁生产大国--德国产量下降,11月同比下降10%.今年1-11月期间累计同比增幅仅为1.5%.

上月奥地利,比利时,卢森堡,斯洛伐克,斯洛文尼亚,西班牙,瑞典和英国的产量亦出现下降.欧洲钢铁产业的疲弱状况似乎还波及到临近的俄罗斯和乌克兰等地,其11月产量亦较上年同期下降.

与中国一样,短期内回暖的可能性几乎没有.

市场形成了一个越来越强烈的共识:欧盟即便没有陷入衰退,也正在走向衰退.现在只是衰退程度会有多深的问题.

这个问题的答案要看欧洲领导人能否阻止欧元区信贷危机的扩散.

而答案似乎是明摆着的...

**一丝曙光**

虽然钢铁产量现在开始反映全球两个主要制造业地区--中国及欧洲的景气疲软问题,但在一片低迷气氛中,有一些亮点值得一提.

其中最重要的是北美.

北美地区11月产量增幅仍有12%的强劲水准,主要反映美国持稳表现,美国产量增长速度仍在扩大,1-11月成长7%.

这与美国经济整体持稳紧密相关.美国复苏情况或许显得走走停停,但至少美国仍然有成长.

其他重要的亮点则是土耳其及韩国,两国都是重要钢铁生产国,累计成长率都达到两位数,逼近20%.

问题是,在欧洲引发全球走软之下,这些亮眼表现能够持续多久.

别忘了,钢铁生产是一项落後指标.

没有任何钢铁生产商,特别是使用高炉技术的厂商,会因一时兴起而关闭产能.

在欧洲尤其如此,随着经济信心挫跌,欧洲产商正被迫对订单缩水作出回应.

由於欧洲财政问题没有任何迅速解决的万灵丹,欧洲钢铁产商或许尚未见到目前这波景气周期的谷底.

再加上,中国政府抑制楼市的动作短期内没有反转迹象,明年头几个月全球钢铁业的景气可能进一步恶化.(完)

--译文审校 高琦/丁琦

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