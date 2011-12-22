《Home专栏》需求前景浑沌 全球钢铁业急踩煞车

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者是路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Andy Home 编译 张若琪/丁琦/郑茵/蔡美珍
路透伦敦12月21日电---全球钢铁生产商现正开始急踩煞车,以因应短期需求黯淡的前景.
根据国际钢铁协会,11月全球年率化钢产量大减至14.05亿吨,为今年最低水准.
11月全球粗钢产量较上年同期仅增1.1%,增幅远低於10月的6.2%;业界产能利用率降至两年最低点73.4%.
产量疲弱的趋势在非洲和大洋洲已有段时间相当明显,反映了北非的政治动荡及澳洲生产商Bluescope (BSL.AX)业务的大规模重组.
非洲方面,1-11月产量累计减少15%;同期大洋洲产量则下降9%.
但在整个钢铁业界,非洲和大洋洲不过是微不足道.
中国经济放缓,而欧洲经济似无可避免会再陷衰退,这两个因素综合在一起正左右着全球趋势.
<^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
参看全球钢产量相关图表,请点击(link.reuters.com/qym65s)
参看中国及世界上其他地方钢产量相关图表,请点击(link.reuters.com/vym65s)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^>
**中国仍在放缓**
11月中国钢产量实际上较上年同期下滑.尽管只微跌了0.2%,但仍是今年以来首次出现下滑,而就在9月产量增速还在两位数.
此外,这种减速状况似乎仍在持续,从发布频率更高的中钢协数据上就可看出.
中钢协数据显示,12月上旬的钢产量折算为年度产量为6.11亿吨,低於11月下旬产量所折算出的6.15亿吨.
当然其中也有季节性因素,由於冬季来临,且今年农历新年假期落在1月,中国钢厂降低了生产步伐.
但钢产量下降主要还是中国经济总体放缓的体现,尤其是信贷状况紧张,且政府试图挤压城市中的投机性房地产泡沫.
中国的房地产开发增速已从今年1-7月的33.6%放缓至1-11月的29.9%.
房价涨幅正在回落,11月新建住房均价连续第二个月出现回落.
虽然这对於中国经济的长期健康发展是好消息,但却对短期钢铁行业前景不利,因该行业与建筑业的表现休戚相关.
政府推动建设更多保障性住房的努力,也许会对长材生产商带来些许宽慰,但仍不足以抵消住房建设活动整体放缓趋势的不利影响.
由於政府誓言不会放松调控力度,中国钢铁生产短期内不会得到很大的提振,尤其是在建筑业疲弱的同时,制造业亦在放缓,且出口前景趋於黯淡.
**欧洲疲弱状况蔓延**
再来说说日渐黯淡的前景.
欧盟国家11月钢铁产量较上年同期减少2%,为连续第二个月下降,因越来越多的欧洲厂商减产.
当然,地区内也不乏亮点.其中,意大利的表现就十分突出,其产量增幅仍为双位数,11月同比增长12%.
与之形成对比的是,本地区钢铁生产大国--德国产量下降,11月同比下降10%.今年1-11月期间累计同比增幅仅为1.5%.
上月奥地利,比利时,卢森堡,斯洛伐克,斯洛文尼亚,西班牙,瑞典和英国的产量亦出现下降.欧洲钢铁产业的疲弱状况似乎还波及到临近的俄罗斯和乌克兰等地,其11月产量亦较上年同期下降.
与中国一样,短期内回暖的可能性几乎没有.
市场形成了一个越来越强烈的共识:欧盟即便没有陷入衰退,也正在走向衰退.现在只是衰退程度会有多深的问题.
这个问题的答案要看欧洲领导人能否阻止欧元区信贷危机的扩散.
而答案似乎是明摆着的...
**一丝曙光**
虽然钢铁产量现在开始反映全球两个主要制造业地区--中国及欧洲的景气疲软问题,但在一片低迷气氛中,有一些亮点值得一提.
其中最重要的是北美.
北美地区11月产量增幅仍有12%的强劲水准,主要反映美国持稳表现,美国产量增长速度仍在扩大,1-11月成长7%.
这与美国经济整体持稳紧密相关.美国复苏情况或许显得走走停停,但至少美国仍然有成长.
其他重要的亮点则是土耳其及韩国,两国都是重要钢铁生产国,累计成长率都达到两位数,逼近20%.
问题是,在欧洲引发全球走软之下,这些亮眼表现能够持续多久.
别忘了,钢铁生产是一项落後指标.
没有任何钢铁生产商,特别是使用高炉技术的厂商,会因一时兴起而关闭产能.
在欧洲尤其如此,随着经济信心挫跌,欧洲产商正被迫对订单缩水作出回应.
由於欧洲财政问题没有任何迅速解决的万灵丹,欧洲钢铁产商或许尚未见到目前这波景气周期的谷底.
再加上,中国政府抑制楼市的动作短期内没有反转迹象,明年头几个月全球钢铁业的景气可能进一步恶化.(完)
--译文审校 高琦/丁琦
路透全新邮件产品服务——"每日财经荟萃"，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
路透澳洲朗塞斯顿1月21日 - 必和必拓及力拓两大矿业巨擘最新公布的产出报告揭露了令人不安的事实：不论产出增长及缩减成本的幅度有多大，总是敌不过大宗商品价格下滑。
路透澳大利亚郎塞斯顿1月20日- 关于中国经济，现在的重点不是去年第四季增长略超预期，甚至也不是去年经济增长率为24年来最低的事实。