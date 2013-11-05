默克尔明确表态维护德美关系

(本文由路透中文网编译提供)

路透柏林11月4日 - 德国总理默克尔周一重申德国与美国关系的重要性。德国国内最近呼吁向美国间谍机构外包商前雇员斯诺登提供庇护，默克尔明确表示不会允许此事，避免影响德美两国关系。

近几天，反对党政客和多名德国公众人物都呼吁向斯诺登提供庇护，换取他在德国调查美国监听默克尔电话一事上作证。

德国绿党一名重量级议员上周前往俄罗斯与斯诺登会面，并带回消息称，如果德国为斯诺登提供安全避风港，斯诺登愿意合作。默克尔对此事一直保持沉默。

默克尔的发言人Steffen Seibert周一明确表示，默克尔不准备采取任何可能危及德美两国关系的举动，显然是要压制国内为斯诺登提供庇护的呼声。

“总理认为她有责任保护德国公民的信息和隐私不受非法监控，而且她正在努力与美国重新建立互信，并为将来的合作设定明确的规则。”Seibert说。

“当然，这也关乎我们作为合作伙伴的安全和利益。对于德国而言，跨大西洋联盟仍然极其重要。德国从合作和友谊中获益最多……这将为总理未来所有的决定提供指导。”

美德两国最高安全官员本周将在美国会面，试图缓解“监听门”事件引发的紧张情势。（完）