安吉丽娜·朱莉因担心患癌接受双侧乳腺切除术

路透5月14日 - 知名女星安吉丽娜·朱莉（Angelina Jolie）周二称，因担心基因突变发展成乳腺癌，她在今年接受了预防性双侧乳腺切除术。

朱莉在给《纽约时报》的文章中写道，她的母亲死于癌症，加上她本人被发现带有能明显增加患乳腺癌和卵巢癌风险的BRCA1基因突变，导致她决定接受预防性双侧乳腺切除术。

“知道自己的现实情况后，我决定积极对待，尽可能将风险降至最低。我决定接受预防性双侧乳腺切除术。”

朱莉称已在4月底完成了为期三个月的手术疗程，并对男友布拉德·皮特（Brad Pitt）在此期间给予她的关爱和支持表示感谢。

记者尚未联系到朱莉和皮特的发言人就此置评。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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