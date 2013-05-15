医生称安吉丽娜·朱莉为乳腺癌高危人群树立了好榜样

路透芝加哥5月14日（记者 Julie Steenhuysen） - 知名女星安吉丽娜·朱莉（Angelina Jolie）决定接受双侧乳腺切除术以预防乳腺癌可能让粉丝惊叹不已，但医生称这也是很多其他乳腺癌高危女性的选择。

朱莉周二在《纽约时报》发表文章称，希望她的经历能鼓励有家族性乳腺癌风险的女性进行检测。

癌症专家称，朱莉接受手术是明智的选择，可将患乳腺癌的风险从87%降至不足5%，希望这能协助为面临类似决定的患者提供讨论框架。

研究人员多年来一直警告称，接受预防性乳腺切除术在有患乳腺癌风险的女性中增多。密歇根大学医学院的Michel Sable去年11月的一项研究发现，接受过双侧乳腺切除术的乳腺癌患者中，有70%没有接受手术的临床理由。

研究人员发现，这些人中的90%决定接受乳腺切除术的原因是担心癌症复发。

MD Anderson癌症中心的肿瘤外科专家Isabelle Bedrosian称这种做法“有些过度”，因为没有证据显示双侧乳腺切除术对一侧乳房患乳腺癌的女性有帮助。

“安吉丽娜·朱莉的情况完全不同。根据她的自身情况，我觉得切除双侧乳腺是适当之举，在肿瘤学上也是理由充分，”她说道。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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