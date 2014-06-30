全球矿业：英美资源计划出售部分南非铂金矿业务--报载

路透6月29日 - 英国星期日泰晤士报报导，全球矿商英美资源集团 已经将部分南非铂金矿业务拿出来拍卖，这是该公司执行长Mark Cutifani处置表现不佳资产的举措。

报导指出，英美资源已经与南非投资银行RMB一道安排这项拍卖。

“我们已经明确表示过，有些资产不符合我们的回报标准，将在合适的时机剥离(这些资产)，”英美资源发言人在电邮中对路透表示。

星期日泰晤士报称，董事会本月的一次战略会议已经同意了这项决定，处置这些资产最多可能筹得40亿美元。其他待售资产包括智利镍矿和铜矿业务。

路透4月报导，英美资源可能出售一些成本高昂的铂金深矿。(完)