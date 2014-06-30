全球矿业：英美资源计划出售部分南非铂金矿业务--报载

日本经济：央行副总裁称，内部在讨论结束宽松政策所用的工具--时事通
路透东京4月17日 - 日本时事通讯社周一引述日本央行副总裁中曾宏的话称，央行在内部讨论，当非常规的货币刺激政策结束时可以使用哪些工具。
路透6月29日 - 英国星期日泰晤士报报导，全球矿商英美资源集团 已经将部分南非铂金矿业务拿出来拍卖，这是该公司执行长Mark Cutifani处置表现不佳资产的举措。
报导指出，英美资源已经与南非投资银行RMB一道安排这项拍卖。
“我们已经明确表示过，有些资产不符合我们的回报标准，将在合适的时机剥离(这些资产)，”英美资源发言人在电邮中对路透表示。
星期日泰晤士报称，董事会本月的一次战略会议已经同意了这项决定，处置这些资产最多可能筹得40亿美元。其他待售资产包括智利镍矿和铜矿业务。
路透4月报导，英美资源可能出售一些成本高昂的铂金深矿。(完)
(编译 杜明霞；审校 张若琪)
路透东京4月17日 - 日本时事通讯社周一引述日本央行副总裁中曾宏的话称，央行在内部讨论，当非常规的货币刺激政策结束时可以使用哪些工具。
路透4月17日 - 周五全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 黄金持仓及全球最大白银 ETF--iShares Silver Trust 持仓均未在各自网站发布。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 27,293,664.4 4月13日 27,293,664.4 4月13日 -- -- iShares 328,201,550.7 4月13日 328,201,550.7 4月13日 -- -- (完) (编译 刘秀红；审校 张明钧)
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 2,400亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/18 28 2.75% 100 2017/4/19 28 2.75% 200