钻石恒久远 英美资源能否永流传？

路透约翰内斯堡/伦敦12月10日 - 英美资源集团(AAL.L)计划关闭或出售几十个亏损矿山，但却未能止住股价的崩跌势头；公司可能需要牺牲表现较强劲的部分业务，或向股东筹集现金来偿还债务。

英美资源集团从约翰内斯堡附近的金矿起家，逐渐雄霸钻石、铂金市场，并在铁矿石领域占据一席之地。众多矿商都在苦苦应对中国需求下滑引起的大宗商品价格挫跌，英美资源也是如此。

这就使出售资产难上加难。

英美资源股价自周二以来累计挫跌了11%，当天该公司宣布实施近100年历史上的最大规模重组。该公司市值仅剩下67亿美元，远低于一年前的270亿美元。

周四南非对英美资源的裁员计划发出警告，要求公司制定计划挽救工作岗位，并称这是“国家需要”。该公司计划将员工数量从目前的13.5万人裁减至仅剩5万人。南非在英美资源集团总员工人数中占了一半。

银行界人士正仔细检视其投资组合，以了解其明年底前打算筹措的40亿美元中，剩余的20亿美元要从哪里来。

大宗商品跌至多年低点之际，为了要求生存，这家矿业集团已经处分了多个非核心资产。该公司今年已经出售建筑材料业者Lafarge Tarmac的持股，以及两个在智利的铜矿脉。

子公司、也是全球最大铂金生产商Anglo American Platinum (AMSJ.J)，也已出售旗下劳力密集的南非Rustenburg矿脉。

英美资源集团同时计划出售澳洲及南非的部分煤矿资产，以及部分铜矿脉，并称将在2016年推动出售磷酸盐及铌业务。

然而预料2016年之后将有更多处份资产行动，英美资源称将会把矿脉数量从55个降至不超过25个。

执行长Mark Cutifani周二向投资人表示，英美资源将会把重点放在钻石、铂金及铜业务，因这些业务长期潜力较佳。

一名英美资源发言人周三表示，在出售并结束一些矿脉之后，公司将在2月提出未来投资组合内容愿景。(完)