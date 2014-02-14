欧股业绩：英美资源集团2013年基础营业利润增长6%，好于预期

路透伦敦2月14日 - 英美资源集团 周五表示，旗下庞大的Minas Rio项目有望在年底前交付铁矿石。此外，该公司2013年营业利润强于预期。

英美资源集团基础营业利润增长6%，至66亿美元。高于汤森路透I/B/E/S预估的56亿美元，也高于该公司自己预估的63亿美元。

基础获利则下降7%，至27亿美元。

英美资源集团表示，旗下位于巴西的Minas Rio铁矿石项目预计将在2014年底前交付第一批铁矿石，而该项目的整体支出规划成本持平于11月公布的88亿美元。(完) (编译 许娜；审校 杜明霞)