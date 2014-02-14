欧股业绩：英美资源集团2013年基础营业利润增长6%，好于预期

宝城期货：沪胶空头非常强势，1709合约依然存在走低风险
在MACD指标系统中，绿柱实体持续出现，且DIFF和DEA指标值创出2013年以来新低，暗示目前空头力量非常强势，多头信心极度低迷。预计未来沪胶1709合约依然存在走低的风险。(完)
路透伦敦2月14日 - 英美资源集团 周五表示，旗下庞大的Minas Rio项目有望在年底前交付铁矿石。此外，该公司2013年营业利润强于预期。
英美资源集团基础营业利润增长6%，至66亿美元。高于汤森路透I/B/E/S预估的56亿美元，也高于该公司自己预估的63亿美元。
基础获利则下降7%，至27亿美元。
英美资源集团表示，旗下位于巴西的Minas Rio铁矿石项目预计将在2014年底前交付第一批铁矿石，而该项目的整体支出规划成本持平于11月公布的88亿美元。(完) (编译 许娜；审校 杜明霞)
在MACD指标系统中，绿柱实体持续出现，且DIFF和DEA指标值创出2013年以来新低，暗示目前空头力量非常强势，多头信心极度低迷。预计未来沪胶1709合约依然存在走低的风险。(完)
随着煤炭企业普遍复产，坑口存煤缓慢增加，3月以来供应偏紧的局面有所改变。电厂机组检修尚未完成，采购意愿不强，5月中旬前港口现货报价仍有下跌空间，未来电厂补库时点成关键。
路透上海4月20日 - 针对部分沪港深基金空仓港股的现象，监管层拟出手加强管控。中国证券报周四引述业内人士透露，监管层正在研究关于沪港深基金的港股投资比例问题，新规或要求沪港深基金在投资港股上要保持一定比例下限。