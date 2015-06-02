纽蒙特矿业拟收购AngloGold旗下金矿 正在独家磋商--消息

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透多伦多/温哥华6月1日 - 根据两位熟知此事的消息人士，纽蒙特矿业(Newmont Mining)(NEM.N)正与AngloGold Ashanti(ANGJ.J)进行独家磋商，进一步接近达成协议收购后者位于Colorado的Cripple Creek & Victor金矿。
消息人士表示，这项交易可能很快就会敲定，售价可能远低分析师原先预期的10亿美元。该消息人士因未获授权公开讨论此事而要求不具名。
消息人士并称，如果AngloGold同意出售，那么该金矿资产价格可能在7-8亿美元之间。
一位消息人士称，此次由BMO Capital Markets所主导的资产剥离过程的结果，可能仍是出售部分资产，而非全部。
纽蒙特矿业和BMO均不愿对此事置评。目前也未能联系到AngloGold置评。
纽蒙特矿业是以产出计全球第二大金矿商。今年以来，其股价劲升了44%，表现傲视同业，因该公司在削减债务的同时，还为成长项目提供资金并降低营运成本。
如果纽蒙特矿业未能敲定协议，加拿大商Iamgold (IMG.TO)、Kinross(K.TO)、Goldcorp (G.TO)及Yamana (YRI.TO)等其他同业可能加入战局，他们一直对Cripple Creek资产虎视眈眈。
Cripple Creek & Victor是一座露天矿场，2014年生产了约21.1万盎司的黄金，以及约11万盎司的白银。(完)
(编译 戴素萍 审校 王丽鑫)
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路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。