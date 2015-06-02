纽蒙特矿业拟收购AngloGold旗下金矿 正在独家磋商--消息

路透多伦多/温哥华6月1日 - 根据两位熟知此事的消息人士，纽蒙特矿业(Newmont Mining)(NEM.N)正与AngloGold Ashanti(ANGJ.J)进行独家磋商，进一步接近达成协议收购后者位于Colorado的Cripple Creek & Victor金矿。

消息人士表示，这项交易可能很快就会敲定，售价可能远低分析师原先预期的10亿美元。该消息人士因未获授权公开讨论此事而要求不具名。

消息人士并称，如果AngloGold同意出售，那么该金矿资产价格可能在7-8亿美元之间。

一位消息人士称，此次由BMO Capital Markets所主导的资产剥离过程的结果，可能仍是出售部分资产，而非全部。

纽蒙特矿业和BMO均不愿对此事置评。目前也未能联系到AngloGold置评。

纽蒙特矿业是以产出计全球第二大金矿商。今年以来，其股价劲升了44%，表现傲视同业，因该公司在削减债务的同时，还为成长项目提供资金并降低营运成本。

如果纽蒙特矿业未能敲定协议，加拿大商Iamgold (IMG.TO)、Kinross(K.TO)、Goldcorp (G.TO)及Yamana (YRI.TO)等其他同业可能加入战局，他们一直对Cripple Creek资产虎视眈眈。

Cripple Creek & Victor是一座露天矿场，2014年生产了约21.1万盎司的黄金，以及约11万盎司的白银。(完)

(编译 戴素萍 审校 王丽鑫)

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