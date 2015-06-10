安哥拉总统访华寻求金援以提振经济

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透北京6月9日 - 中国国家主席习近平周二同到访的安哥拉总统多斯桑托斯举行会谈。多斯桑托斯此行旨在为水电等可望提振国内经济的项目寻求资金。
习近平对多斯桑托斯称：“中国和安哥拉是好兄弟和长期战略伙伴。”
习近平还称，中方愿意鼓励和支持中国企业到安哥拉投资兴业，参与安哥拉工业园区和基础设施建设，帮助安哥拉实现经济多元化发展。
安哥拉外长希科蒂称，多斯桑托斯正在为“优先项目”寻求资金支持。
“这些项目涉及金融、高等教育、能源、培训及农业领域，”官媒援引希科蒂的话称。报导没有提供更多详情。
国际石油价格在1月触及每桶45美元的六年低点，且国际石油输出国组织（OPEC）决定维持供应水平，全球石油产出不大可能减少，安哥拉倚重石油的经济因此面临困难。
中国自2003年以来向安哥拉发起了石油换贷款项目，包括最新的水电项目，目前中国向安哥拉提供的贷款已经超过200亿美元。(完)
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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