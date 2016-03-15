安哥拉向中国抵债的石油船货大增 可出口销售的石油锐减

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦3月14日 - 安哥拉发现可售出的原油越来越少，因为越来越多原油被运往中国还债，这令安哥拉几乎没有石油收入可用于从石油开发到医疗卫生等方面。 与伊拉克、哈萨克斯坦、俄罗斯和委内瑞拉类似，安哥拉将越来越多的石油产出与先期贷款协议捆绑，以填补过去18个月油价下跌七成导致的收入缺口。 油价大跌意味着管理油田和油井、帮助安哥拉出口石油的西方石油巨头也获得更多石油作为投资和服务的回报。安哥拉每天出口180万桶石油。 拥有石油的国家往往使用石油作为贷款的抵押物，2008年油价大跌时，这样的做法帮助很多国家渡过难关。这一次大多数专家表示这样的做法将至少持续到明年。 就在五年前，安哥拉每月出口的50-60船石油中只有超过半数用于支付石油巨头，仅有四、五船石油用于偿还先期贷款，安哥拉国有石油公司Sonangol拥有20多船石油进行现货销售或是供应长期合同。 路透采访了至少六名石油贸易员后发现，Sonangol可供销售的石油仅剩不到一半，不足10船。 这部分归因于油价下跌导致更多石油用于支付道达尔 、雪佛龙 和BP 等西方石油巨头。 Rystad Energy分析师Readul Islam表示，签署合同时没人预料到价格会大跌。“合同中没有价格下跌这么多时如何进行获利分享的条款。” 从2月开始，新一轮中国先期贷款偿还导致每月用于偿还中国的船货数量增加一倍还多。安哥拉去年12月与中化集团签署的协议涉及每月六船石油，而联合石化已经每月获得3-5船安哥拉石油。 统治安哥拉近40年的安哥拉人民解放运动与中国签署的协议为基础设施获得融资，并获得新的出货渠道，弥补页岩油革命导致的美国需求下降。 但用石油作为抵押物的贷款预计已经达到250亿美元。 去年12月的协议是保密的；交易员们称，该协议至少涉及50亿美元的先期贷款，将用石油进行偿还，也有交易员称协议可能意在重组旧债。 IHS西非首席能源分析师Roderick Bruce指出，油价越低，越多的原油将用于还债。“越来越多的原油无法由政府直接销售。” 交易员们表示，现有的合同意味着安哥拉2月只能向现货市场销售一船货，阻碍其在需要时获得现金和为长期买家定价的能力。 接近Sonangol的消息人士称，该公司仍拥有直接向市场销售的一些灵活性。 这位消息人士表示，该公司可以获得其他贷款或进行再融资，从而限制用于还债的原油数量，并已经取消了与未提供先期贷款的长期买家的一些合同，从而保证每月有三至六船可卖。（完）