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国际财经 | 2016年 10月 24日 星期一 15:12 BJT

安哥拉9月成为中国最大原油供应国 为年内第二次

路透北京10月24日 - 周一公布的中国海关数据，安哥拉9月成为中国最大的原油供应国，为今年以来第二次，中国当月从该国进口原油102万桶/日，较上年同期增长45.8%。

当月中国从伊拉克进口原油规模同比增长58.37%至98.94万桶/日。(完)

(编译 刘秀红；审校 于春红)

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