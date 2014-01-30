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中国财经 | 2014年 1月 30日 星期四 09:52 BJT

特变电工11.8亿美元安哥拉输变电项目获中国商务部批复

路透上海1月30日 -中国输变电设备大厂--特变电工股份有限公司(600089.SS)周四公告称，其利用出口买方信贷和出口信用保险融资承建安哥拉输变电项目的计划，已获中国商务部批复，合同金额11.81亿美元。

公告指出，商务部的批复，意味着特变电工与安哥拉能源水务部签署的安哥拉索约--卡帕瑞输变电项目建设合同正式生效。该项目将由中国进出口银行提供10.04亿美元出口买方信贷，并投保中国出口信用保险公司出口信用保险。

公告称，该项目由特变电工与中国水电建设集团国际工程公司作为联合体共同承建，特变电工为牵头方，负责项目的设计、所有设备和材料的采购及变电站的安装实施；中水电负责土建及输变电线路的安装实施，项目总工期为36个月。合同总金额中特变电工合同金额为7亿9,863.8万美元。

特变电工周三收报9.38元，过去一个月累计下跌6.77%。（完）

(发稿 林琦; 审校 曾祥进)

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