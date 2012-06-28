《愤怒的小鸟》进中国与盗版方合作

《愤怒的小鸟》出品方Rovio公司首席营销官韦斯特巴卡（Peter Vesterbacka）今年春天来中国时，看到遍地都是《愤怒的小鸟》的盗版产品，但他对此非常高兴。Rovio中国区总经理Paul Chen称，公司对一些盗版进行打击，尤其是有害的盗版，但更倾向於与盗版方合作，甚至会在该应用上提供一些免费广告空间。