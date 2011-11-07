"愤怒的小鸟"下载量已达5亿次

Alphabet旗下谷歌硬件合作商发布新的虚拟现实电子设备
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
路透赫尔辛基11月2日电---移动设备游戏开发商Rovio周三宣布，旗下热门游戏《愤怒的小鸟》在发布不到两年的时间中，下载次数已经达到5亿次。
该公司营销总监维Peter Vesterbacka在赫尔辛基召开的会议上称，"这一数字超过了史上任意一款游戏。"
与大多数移动设备游戏不同的是，"愤怒的小鸟"自2009年12月11日发布了针对苹果(AAPL.O: 行情)iPhone的版本後，就一直排行游戏下载榜的榜首。
Vesterbacka称，公司的下个目标是在全球拥有10亿的玩家，游戏平台包括手机和电脑。
该公司目前正在将"愤怒的小鸟"品牌从传统的游戏商品拓展到新的产品领域，比如玩具和儿童用品，还在与电影公司合作将其推向大屏幕。
Rovio公司2003年由三名学生组建创立，原名称为Relude，2005年更名。（完）
编译：侯雪苹 发稿：
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