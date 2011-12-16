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路透中文国际短讯 | 2011年 12月 16日 星期五 14:46 BJT

《愤怒的小鸟》开发商拟后年赴港上市

芬兰《Tekniikka&Talous》周刊周五报道，开发热门游戏《愤怒的小鸟》 的芬兰游戏公司Rovio计划於2013年赴香港上市。Rovio市场总监Peter Vesterbacka表示，此举的目的是将公司打造一家与市值653亿美元的迪士尼接近的媒体帝国。路透

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