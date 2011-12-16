《愤怒的小鸟》开发商计划2013年赴港上市

2010年8月17日公司执行长Mikael Hed 在《愤怒的小鸟》海报前拍照。 REUTERS/Georgina Prodhan

路透赫尔辛基12月16日电---芬兰《Tekniikka&Talous》周刊周五报导，开发热门游戏《愤怒的小鸟》（Angry Birds） 的芬兰游戏公司Rovio计划於2013年赴香港上市。

Rovio市场总监Peter Vesterbacka对《Tekniikka&Talous》表示，此举的目的是将公司打造一家与市值653亿美元的迪士尼(Walt Disney)(DIS.N)接近的媒体帝国。

"这是我们的目标。我们没理由不能将公司打造成那样的规模。"《Tekniikka&Talous》引述Vesterbacka的说法称，Vesterbacka还表示2011年公司营收约为1亿美元，而2010年为1,000万美元。

《愤怒的小鸟》从2009年推出面向苹果(AAPL.O)iPhone的应用起，一直高居下载排行榜首位，两年时间下载量达到创纪录的6亿次，而竞争对手艺电(Electronic Arts)ERTS.O的主打游戏《俄罗斯方块》（Tetris）去年手机下载量为1亿次。

Rovio已发布两款新的《愤怒的小鸟》游戏，Vesterbacka表示，2012年公司将再推出5-6款《愤怒的小鸟》系列游戏。

除传统的游戏领域外，Rovio还将《愤怒的小鸟》推向玩具和游乐场，并考虑拍摄电影。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——"每日财经荟萃"，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。