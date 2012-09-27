《愤怒的小鸟》开发者希望《捣蛋猪》续写辉煌

Alphabet旗下谷歌硬件合作商发布新的虚拟现实电子设备
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
路透赫尔辛基9月26日电（记者 Tarmo Virki）---随着玩家看起来开始厌倦三年来为之痴迷的《愤怒的小鸟》，其开发者Rovio Entertainment周四将推出《捣蛋猪》（Bad Piggies），希望证明成功并非昙花一现。
《捣蛋猪》设计的情节是《愤怒的小鸟》中遭受攻击的绿猪们对小鸟发起反击。
如果《捣蛋猪》能够在应用商店获得不错的销量，Rovio将获得提振，该公司考虑明年上市。一些分析师认为该公司的市值应介於60-90亿美元之间，和诺基亚NOK1V.HE市值相当。
Rovio是一家芬兰企业，创立於2003年，在2009年底发布《愤怒的小鸟》後成名。该游戏帮助该公司去年销售额跳升10倍，达到1亿美元，不过远逊於诺基亚502亿美元的营收。
《愤怒的小鸟》仍在游戏排行榜的首位，下载量超过10亿次，截至2011年底，每月使用的用户有2亿。Facebook(FB.O)上由美国Zynga(ZNGA.O)开发的游戏Farmville每月用户有2.4亿。
不过Rovio有下滑的迹象。该公司两年内发布的第一款《愤怒的小鸟》系列之外的游戏--《神奇的阿力》7月位列下载榜榜首，不过随後排名即滑出前50，《愤怒的小鸟：太空》的排名也迅速下滑。
“Rovio现在需要一个重磅产品。过去两个月，该公司获得营收的能力迅速下滑。”芬兰移动研究公司Alekstra的分析师Tero Kuittinen表示。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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