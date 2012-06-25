百威英博洽购墨西哥啤酒商Modelo剩余50%股份--消息

英国2月房价涨幅超过预期 但全年或仍面临压力--Nationwide
路透伦敦3月1日 - 全英房屋抵押贷款协会(Nationwide)周三公布，2月英国房价涨幅超过预期；1月涨势为逾一年以来最弱。不过对于英国退欧的担心，或在2017年对英国房地产市场构成压力。
路透纽约6月24日电---知情人士透露,全球最大的啤酒生产商--百威英博(Anheuser-Busch InBev)(ABI.BR)正在洽购其未持有的Corona啤酒生产商Grupo ModeloGMODELOC.MX的50%股份,交易价值可能超过100亿美元.
百威英博目前持有墨西哥最大啤酒商Modelo的50%非控股股份.Modelo市值约为230亿美元.
据《华尔街日报》报导,尚不清楚该交易的时间,但最早可能本周达成.
由於现在不是美国日常办公时间,无法立即联系到百威英博发表评论.Modelo发言人Jennifer Shelley称,该公司不会对传言或猜测置评.鉴於该问题的敏感性,消息人士不愿署名.
这笔交易可能是全球啤酒行业整合趋势中的最新案例.(完)
--编译 杜明霞;审校 白云
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