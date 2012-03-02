百威英博等入围竞购金威啤酒资产出售案--消息

路透香港3月2日电---多位熟悉情况的消息人士对路透表示,百威英博(Anheuser-Busch InBev)(ABI.BR)、华润创业(0291.HK)和燕京啤酒(000729.SZ)在竞购金威啤酒(0124.HK)资产出售案中入围.

其中一名消息人士透露,金威啤酒出售资产的交易价值高至7亿美元,而被选中入围的竞购有关资产的企业,预期将於未来两个月展开尽职审查.

两名消息人士称,金威啤酒为旗下六家啤酒厂、所有的啤酒和啤酒相关商标、本地及海外销售网络等的股权出售,邀请有意买家出价.而该公司计划保留两项生产设施.

广东省政府背景的金威啤酒此前表示,控股股东无意出售上市公司的股权.

百威英博和华创拒绝作出评论,而金威啤酒及燕啤方面则暂时未能联络得上.(完)

--编译 梁慧仪; 审校 杨淑祯

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。