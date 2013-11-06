徽商银行IPO拟以每股3.53港元定价

路透香港11月6日 -汤森路透旗下IFR周三引述熟悉情况的消息人士报导，中国徽商银行(3698.HK)香港首次公开发行（IPO）拟以每股3.53港元定价，接近其招股价区间下限，筹资92.2亿港元，为逾三年以来本地最大的银行IPO。

徽商银行计划发行26.13亿股股份，原来的招股价区间为3.47-3.88港元。该股将于下周二（12日）在联交所挂牌。

徽商银行是继2010年9月重庆农村商业银行(3618.HK)后，筹资额最大的银行IPO。（完）

(编译 梁慧仪; 审校 曾祥进)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。