徽商银行IPO拟以每股3.53港元定价

第二季香港GDP增速料减慢至2.6% 首季预测增长3.3%--香港大学
路透香港4月11日 - 香港大学周二发表报告，预测第二季香港实质本地生产总值（GDP）按年增长2.6%，按季有所减慢，因预计私人消费开支、货品进出口及服务输出等按季均有所放缓。
路透香港11月6日 -汤森路透旗下IFR周三引述熟悉情况的消息人士报导，中国徽商银行(3698.HK)香港首次公开发行（IPO）拟以每股3.53港元定价，接近其招股价区间下限，筹资92.2亿港元，为逾三年以来本地最大的银行IPO。
徽商银行计划发行26.13亿股股份，原来的招股价区间为3.47-3.88港元。该股将于下周二（12日）在联交所挂牌。
徽商银行是继2010年9月重庆农村商业银行(3618.HK)后，筹资额最大的银行IPO。（完）
(编译 梁慧仪; 审校 曾祥进)
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路透香港4月11日 - 香港大学周二发表报告，预测第二季香港实质本地生产总值（GDP）按年增长2.6%，按季有所减慢，因预计私人消费开支、货品进出口及服务输出等按季均有所放缓。
路透北京4月11日 - 中国股市沪综指周二放量收创逾15个月新高。分析师指出，今日沪综指下探30日均线3,250点附近获支撑，由于短期雄安主题板块连涨后，部分品种出现获利回吐压力，致市场热情有所消退，但军工板块走势强劲领涨大盘，并带动大盘探底回升，股指震荡盘升的运行态势未被打破。
路透北京4月11日 - 中国汽车工业协会(中汽协)周二表示，中国3月汽车销量同比增长4.0%至250万辆。 2月时同比增长22.4%，1月则增0.2%。 中国汽车工业协会表示，2017年第一季汽车销量较上年同期增长7.0%。 该协会1月时预计，今年销量将增长5%，较2016年13.7%的增幅明显减缓，因对小排量汽车的税费优惠计划结束。(完) (编译 张若琪 审校 张涛)