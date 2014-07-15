安徽军工集团又一原高管落马

路透北京7月15日 - 中国中央纪委监察部周二称，安徽军工集团原董事长张友仁被开除党籍，因收受贿赂、贪污公共财产，数额巨大。

中央纪委监察部在声明中称，经查，张友仁利用职务上的便利，为他人谋取利益收受贿赂、贪污公共财产，数额巨大。

声明指出，张友仁涉嫌犯罪问题已移送司法机关处理，并按规定办理停发其基本养老金手续。

4月，接替张友仁担任安徽军工集团董事长的黄小虎也被开除党籍，原因也是收受贿赂。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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