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时事要闻 | 2017年 4月 26日 星期三 17:33 BJT

安徽省副省长周春雨涉嫌严重违纪接受组织审查--中纪委

路透北京4月26日 - 中国中央纪律检查委员会周三表示，安徽省副省长周春雨涉嫌严重违纪，目前正接受组织审查。

据中纪委网站刊登的周春雨简历，他1968年7月出生，安徽天长人，曾任安徽省财政厅副厅长、马鞍山市市长、蚌埠市委书记，并于2016年9月起任安徽省政府副省长。（完）

(发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)
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