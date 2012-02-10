安徽芜湖购自住普通商品房免契税获补贴

路透北京2月10日电---中国安徽芜湖市周四出台楼市微调政策,将对2012年购买自住普通商品住房免除契税,且购房面积在90及70平米以下给予相应补贴.未来或将有更多三四线城市加入鼓励刚性需求的行列.

芜湖市政府网站的文件称,2012年1月1日至12月31日期间,对於在芜湖市区购买自住普通商品住房(含二手住房)在办理产权登记时,财政部门将给予所纳契税100%的补助,不再强调是否为属於家庭唯一住房.

同时,对购买新建自住商品住房面积在90平方米及以下、70平方米以上的,财政部门再给予50元人民币/平方米购房补贴;对购买新建自住商品住房70平方米及以下的,财政部门再给予150元/平方米购房补贴.

链家地产市场研究部分析师冯联联认为,芜湖此次的政策对於整体市场来说,是个利好的消息,不排除未来将会有更多的城市效仿芜湖.

"该政策的出台体现出了当前整体政策的'保护刚需'的基调,对於类似于芜湖市市场情况的城市,以及被限购的二三线城市和成交量明显走低的城市,或将可能出台类似的政策,"冯联联表示.

芜湖市去年5月发布文件显示,只对个人购买90平方米及以下普通住房且该住房属於家庭唯一住房的,免除契税;需满足购房家庭的成员中至少有一人具有本市市区居民户口且满一年的,购买70平方米及以下普通住房,且该住房属於家庭唯一住房的方给予补助.

中国央行周二明确表示,2012年将加大对保障性安居工程和普通商品住房建设的支持力度,满足首次购房家庭的贷款需求.此举为央行在住建部之後再次表态将满足首套房贷需求.市场认为,政策微调迹象明显,彰显决策层维稳楼市、稳定经济增长之意图.

由於年初银行信贷额度陆续下发,已有部分银行将首套房贷利率降至基准利率.随着政策进一步引导,市场对银行的首套房利率优惠政策重启的预期日见增强.(完)

欲了解更多详情,请点选芜湖市政府网站(here)

--发稿 邵晓忆; 审校 张喜良

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