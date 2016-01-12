铁矿石价格暴跌 鞍钢考量20亿美元澳洲铁矿前景

中国建行债转股资金主要来自社会 银行仅作金融服务主体--高层
路透北京1月19日 - 针对银行在此轮债转股中承担的角色，以资产计中国第二大银行--建设银行高层周四称，建行债转股资金来源主要从社会募集，建行只投入少部分自有资金。
路透墨尔本1月12日 - 中国鞍钢股份(000898.SZ)正在对价值30亿澳元(20亿美元)的澳洲卡拉拉铁矿的前景进行评估，该矿可能成为全球铁矿石价格大跌最新的牺牲品。
鞍钢的合作伙伴--少数股股东澳洲Gindalbie Metals(GBG.AX)周二表示，鞍钢聘请了第三方对该矿进行可行性评估，并警告称如果鞍钢决定不继续注资，该项目可能破产。
澳洲卡拉拉铁矿是中国公司在资源荣景高峰时耗费巨资投资的五个磁铁矿之一，因中国钢铁生产商希望降低对全球三大铁矿石巨头的依赖；这三家公司分别是巴西的淡水河谷(VALE5.SA)、澳洲的力拓(RIO.AX)(RIO.L)和必和必拓(BHP.AX)(BLT.L)。
上周卡拉拉铁矿首席执行官在写给员工的备忘录中称，由于当前的经济和行业低迷，鞍钢无法继续向Karara Mining Ltd(KML)提供资金支持。
“作为节支措施的一部分，鞍钢聘请第三方评估该业务的可行性及KML的潜在选项，”Gindalbie周二在给澳洲证券交易所的声明中称。
Gindalbie称已经要求鞍钢通知其有关资金支持卡拉拉铁矿的决定，但目前还没有收到回覆。(完)
(编译 李春喜 审校 龚芳)
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