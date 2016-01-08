中国鞍钢仍致力于澳洲卡拉拉铁矿--卡拉拉发言人

路透墨尔本1月8日 - 澳洲卡拉拉铁矿发言人周五表示，中国鞍钢(000898.SZ)仍致力于该矿。之前有报纸报导称，该矿的未来令人担忧。

“鞍钢仍致力于卡拉拉，”作为卡拉拉铁矿高管的发言人对路透表示。

鞍钢在该项目有52%的股权。其余股权由Gindalbie Metals(GBG.AX)所有，后者周五停牌，待卡拉拉消息宣布。(完)