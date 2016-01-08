中国鞍钢仍致力于澳洲卡拉拉铁矿--卡拉拉发言人

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透墨尔本1月8日 - 澳洲卡拉拉铁矿发言人周五表示，中国鞍钢(000898.SZ)仍致力于该矿。之前有报纸报导称，该矿的未来令人担忧。
“鞍钢仍致力于卡拉拉，”作为卡拉拉铁矿高管的发言人对路透表示。
鞍钢在该项目有52%的股权。其余股权由Gindalbie Metals(GBG.AX)所有，后者周五停牌，待卡拉拉消息宣布。(完)
(编译 王颖；审校 戴素萍)
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。