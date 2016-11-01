蚂蚁金服短期目标专注亚洲市场 与泰国Ascend签订战略合作

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透香港11月1日 - 中国电子商务巨头阿里巴巴(BABA.N)旗下的蚂蚁金服周二称，该公司短期目标专注开拓亚洲市场，继印度及韩国之后，今天与泰国Ascend签订战略合作，进军当地网络支付及信贷市场。
蚂蚁金服与Ascend旗下Ascend Money签订战略合作协议，并将对后者展开战略投资，不过公司管理层拒绝透露入股金额和持股比例。
蚂蚁金服国际事业部总裁Douglas Feagin在记者会上表示，该公司视泰国为一个非常重要市场，因人口众多但使用银行服务的比例偏低，故潜在巨大，公司目标是把支付宝模式复制到泰国，并希望五年内由蚂蚁金服与Ascend Money联手打造的电子钱包，可以服务泰国一半以上的互联网用户。
这是继去年入股印度移动支付平台Paytm以及参股韩国互联网银行K-Bank之后，蚂蚁金服的普惠金融模式再次输出到海外。Feagin表示，未来数年该公司仍将专注于亚洲地区，但不会将自身发展局限于此，若有机会亦考虑开拓其他市场。
至于蚂蚁金服的上市计划，他说，该公司目前没有定下任何上市时间表和地点。
蚂蚁金服首席执行官井贤楝表示，该公司目标于十年内为全球20亿客户服务，除了通过与当地市场伙伴合作之外，还将扩大支付宝于环球商户合作。
新闻稿显示，截至今年10月，蚂蚁金服的实名用户超过4.5亿，其中境外用户4,000万户，加上印度Paytm服务的1.5亿用户，意味着蚂蚁金服在海外的用户已接近2亿户，占总用户数的三成。
这次蚂蚁金服进军泰国，Ascend Money将参照蚂蚁金服的业务模式，拓展线下支付、小贷等应用服务场景，让泰国民众可以用手机实现购物、餐饮消费、打车及公共缴费，同时，Ascend Money也会接入支付宝的支付系统，为泰国民众提供手机买遍全球服务。
Ascend为泰国CP Group（正大集团）旗下企业，Ascend Money透过True Money提供借记卡和电子钱包服务，并透过Ascend Nano从事小额贷款和个人贷款业务。
据路透此前报道，蚂蚁金服寻求购买Ascend Money的20%股权。（完）
(记者 雷美珍；审校 杨淑祯)
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