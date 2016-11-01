蚂蚁金服短期目标专注亚洲市场 与泰国Ascend签订战略合作

路透香港11月1日 - 中国电子商务巨头阿里巴巴(BABA.N)旗下的蚂蚁金服周二称，该公司短期目标专注开拓亚洲市场，继印度及韩国之后，今天与泰国Ascend签订战略合作，进军当地网络支付及信贷市场。

蚂蚁金服与Ascend旗下Ascend Money签订战略合作协议，并将对后者展开战略投资，不过公司管理层拒绝透露入股金额和持股比例。

蚂蚁金服国际事业部总裁Douglas Feagin在记者会上表示，该公司视泰国为一个非常重要市场，因人口众多但使用银行服务的比例偏低，故潜在巨大，公司目标是把支付宝模式复制到泰国，并希望五年内由蚂蚁金服与Ascend Money联手打造的电子钱包，可以服务泰国一半以上的互联网用户。

这是继去年入股印度移动支付平台Paytm以及参股韩国互联网银行K-Bank之后，蚂蚁金服的普惠金融模式再次输出到海外。Feagin表示，未来数年该公司仍将专注于亚洲地区，但不会将自身发展局限于此，若有机会亦考虑开拓其他市场。

至于蚂蚁金服的上市计划，他说，该公司目前没有定下任何上市时间表和地点。

蚂蚁金服首席执行官井贤楝表示，该公司目标于十年内为全球20亿客户服务，除了通过与当地市场伙伴合作之外，还将扩大支付宝于环球商户合作。

新闻稿显示，截至今年10月，蚂蚁金服的实名用户超过4.5亿，其中境外用户4,000万户，加上印度Paytm服务的1.5亿用户，意味着蚂蚁金服在海外的用户已接近2亿户，占总用户数的三成。

这次蚂蚁金服进军泰国，Ascend Money将参照蚂蚁金服的业务模式，拓展线下支付、小贷等应用服务场景，让泰国民众可以用手机实现购物、餐饮消费、打车及公共缴费，同时，Ascend Money也会接入支付宝的支付系统，为泰国民众提供手机买遍全球服务。

Ascend为泰国CP Group（正大集团）旗下企业，Ascend Money透过True Money提供借记卡和电子钱包服务，并透过Ascend Nano从事小额贷款和个人贷款业务。

据路透此前报道，蚂蚁金服寻求购买Ascend Money的20%股权。（完）