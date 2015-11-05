蚂蚁金服拟入股德邦证券 持股比例或达75%--报载

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海11月5日 - 证券时报周四报道，中国最大电子商务企业--阿里巴巴(BABA.N)关联企业蚂蚁金服有意控股德邦证券，持股比例可能高达75%。继涉足支付、小额贷款、理财、基金、民营银行等金融业态之后，这将是蚂蚁金服首度入股证券公司。
据证券时报报道，在德邦证券半年度会议上，有关负责人透露蚂蚁金服将会控股德邦证券。目前德邦证券的最大股东是上海兴业投资发展有限公司，其实际控制人为复星集团董事长郭广昌。
上海证券报亦报道称，目前此项交易已达成意向性协议，未来所有方案实施还需有关部门审批后方可进行。
据上证报报道，蚂蚁金服方面表示，入股德邦证券是其“互联网推进器”计划的一部分，该计划的目标是在五年内助力超过1,000家各类型金融机构向新金融转型升级；此外，入股德邦证券不会影响蚂蚁金服对其他证券公司的开放和合作。
截至2014年末，德邦证券注册资本23亿元人民币，净资产33.79亿元人民币，下设中州期货、德邦基金管理、德邦星睿投资、德邦星盛资本四家子公司。
根据中国证券业协会发布的2014年度证券公司经营业绩排名情况，德邦证券以84.01亿元的资产规模，排在119家券商的第76位；以10.14亿的营收排名第65位；以3.66亿的净利润排名第65位，属于小型券商。 （完）
(发稿 吕雯瑾；审校 林高丽)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。