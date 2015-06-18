恒生电子与蚂蚁金服获准设立浙江互联网金融资产交易中心

路透上海6月18日 - 在去年底联合发起设立互联网金融平台三潭金融后，中国恒生电子股份有限公司(600570.SS)周四公告称，联合中国投融资担保、蚂蚁金服等企业设立浙江互联网金融资产交易中心的事宜意境获得浙江省政府的批复。

新的资产交易中心的股权结构与去年底设立的三潭金融公司一致，因此公告称，申请人拟以三潭金融作为申报项目的承接主体进行工商变更。

与三潭金融一致，该互联网金融资产交易中心的注册资本为5,000万元，中国投融资担保、蚂蚁金服、恒生电子分别占31%、25%和21.75%。业务范围则为主要从事各类金融资产和互联网金融产品的交易及相关服务。

2003年上市的恒生电子是国内领先的金融软件和网络服务供货商，在证券、期货、保险、信托资管等多个金融细分行业的IT系统都占有相当高的市场份额。

蚂蚁金服专注于服务小微企业与普通消费者，旗下机构包括：支付宝、支付宝钱包、余额宝、招财宝、蚂蚁小贷、芝麻信用等。

此前通过多项股权交易，蚂蚁金服已间接持有恒生电子20.62%的股份，曲线入主恒生电子。

恒生电子周三收报152.83元，最近一个月上涨近17%。

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(发稿 徐永 审校 黄凯)

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