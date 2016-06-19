蚂蚁金服扩大海外版图 欲买泰国支付公司Ascend的20%股权

路透北京6月18日 - 据中国商务部网站的公告，中国阿里巴巴集团下的蚂蚁金服正在寻求购买泰国网络支付提供商Ascend Money的20%股权。

蚂蚁金服旗下的支付宝(香港)股份有限公司也在寻求以后将持有的Ascend股权提高至30%。

现在暂无有关这项交易美元价值、审批流程或时间框架的进一步细节。

Ascend的附属公司包括在线支付服务提供商True Money，以及授权金融服务提供商Ascend Nano。

尽管来自腾讯微信支付系统的竞争日益激烈，但蚂蚁金服仍希望扩大海外版图。

蚂蚁金服也在继续扩大国内业务，路透上周报道，中国金融资讯提供商--朝阳永续周一宣布，近日其获得蚂蚁金服的C轮投资，这是蚂蚁金服首次投资于国内金融资讯提供商和独立第三方财富管理公司。(完)