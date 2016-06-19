蚂蚁金服扩大海外版图 欲买泰国支付公司Ascend的20%股权

人民币大幅收涨 因美元回调且机构结汇盘增加
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。
路透北京6月18日 - 据中国商务部网站的公告，中国阿里巴巴集团下的蚂蚁金服正在寻求购买泰国网络支付提供商Ascend Money的20%股权。
蚂蚁金服旗下的支付宝(香港)股份有限公司也在寻求以后将持有的Ascend股权提高至30%。
现在暂无有关这项交易美元价值、审批流程或时间框架的进一步细节。
Ascend的附属公司包括在线支付服务提供商True Money，以及授权金融服务提供商Ascend Nano。
尽管来自腾讯微信支付系统的竞争日益激烈，但蚂蚁金服仍希望扩大海外版图。
蚂蚁金服也在继续扩大国内业务，路透上周报道，中国金融资讯提供商--朝阳永续周一宣布，近日其获得蚂蚁金服的C轮投资，这是蚂蚁金服首次投资于国内金融资讯提供商和独立第三方财富管理公司。(完)
(编译 白云; 审校 于春红)
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 中国首富、大连万达董事长王健林周二称，集团每年有50-100亿美元专款用于对外投资，侧重娱乐和体育。
路透1月17日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时间16:16时，1港元=0.88599人民币)