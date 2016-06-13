蚂蚁金服入股金融资讯提供商朝阳永续 布局私募基金行业

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透上海6月13日 - 中国金融资讯提供商--朝阳永续周一宣布，近日其获得蚂蚁金服的C轮投资，这是蚂蚁金服首次投资于国内金融资讯提供商和独立第三方财富管理公司。
朝阳永续是国内最大私募基金行业数据提供商之一，这次交易使得蚂蚁金服在近年来增长迅速的私募基金业落下关键一子，其在泛金融业的布局更加充分。
双方均未透露此次交易具体财务数据。公司新闻稿称，此次投资将用于朝阳永续的人才梯队、资讯分析、客户服务等基础平台及创新业务，以助力朝阳永续提升面向客户的金融服务体验。
蚂蚁金服是全球最大电商企业阿里巴巴(BABA.N)的关联企业，主要业务范畴涉及第三方支付、移动支付、O2O、小额贷款、网络银行、在线融资、在线理财、保险等领域，并控股或参股国内最大公募基金天弘基金管理公司、国内最大金融软件公司恒生电子(600570.SS)。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。