蚂蚁金服入股金融资讯提供商朝阳永续 布局私募基金行业

路透上海6月13日 - 中国金融资讯提供商--朝阳永续周一宣布，近日其获得蚂蚁金服的C轮投资，这是蚂蚁金服首次投资于国内金融资讯提供商和独立第三方财富管理公司。

朝阳永续是国内最大私募基金行业数据提供商之一，这次交易使得蚂蚁金服在近年来增长迅速的私募基金业落下关键一子，其在泛金融业的布局更加充分。

双方均未透露此次交易具体财务数据。公司新闻稿称，此次投资将用于朝阳永续的人才梯队、资讯分析、客户服务等基础平台及创新业务，以助力朝阳永续提升面向客户的金融服务体验。

蚂蚁金服是全球最大电商企业阿里巴巴(BABA.N)的关联企业，主要业务范畴涉及第三方支付、移动支付、O2O、小额贷款、网络银行、在线融资、在线理财、保险等领域，并控股或参股国内最大公募基金天弘基金管理公司、国内最大金融软件公司恒生电子(600570.SS)。（完）