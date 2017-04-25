蚂蚁金服拟与当地支付企业合作以扩展日本业务

路透北京4月24日 - 中国蚂蚁金服周一表示，希望与至少一家支付企业联手以扩大在日本的业务。该公司正在迅速扩张亚洲业务，并且刚刚以12亿美元买下美国电子支付业者速汇金(MoneyGram International)(MGI.O)。

蚂蚁金服是阿里巴巴(BABA.N)旗下的金融子公司，在过去几个月中已完成对亚洲地区支付企业的战略投资，包括泰国、韩国、印尼和菲律宾。

“在日本，小微企业对金融服务的需求很强，蚂蚁金服愿意与本地合作伙伴分享相关标准和经验，”蚂蚁金服一位发言人士称。她并未透露日本业务扩张计划的时间表。

蚂蚁金服还计划今年将日本的支付宝签约商家数量增加一倍，超过4.5万户。

支付宝目前在日本通过10家合作伙伴进行运作，包括欧力士(Orix)(8591.T)、Origami Pay、奥睿科(Orico)以及Jaccs(8584.T)。(完)