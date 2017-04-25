蚂蚁金服拟与当地支付企业合作以扩展日本业务

国海证券称私签交易事涉债券不存在违约风险 不计提减值准备
路透北京5月23日 - 陷入私签债券交易协议风波的中国国海证券周二称，伪造印章并私签债券交易事涉债券主要为安全性和流动性较高的国债、国开债，预计信用风险较低，未来现金流稳定，不存在到期无法偿还的违约风险；事涉债券未出现减值迹象，因此不计提减值准备。
路透北京4月24日 - 中国蚂蚁金服周一表示，希望与至少一家支付企业联手以扩大在日本的业务。该公司正在迅速扩张亚洲业务，并且刚刚以12亿美元买下美国电子支付业者速汇金(MoneyGram International)(MGI.O)。
蚂蚁金服是阿里巴巴(BABA.N)旗下的金融子公司，在过去几个月中已完成对亚洲地区支付企业的战略投资，包括泰国、韩国、印尼和菲律宾。
“在日本，小微企业对金融服务的需求很强，蚂蚁金服愿意与本地合作伙伴分享相关标准和经验，”蚂蚁金服一位发言人士称。她并未透露日本业务扩张计划的时间表。
蚂蚁金服还计划今年将日本的支付宝签约商家数量增加一倍，超过4.5万户。
支付宝目前在日本通过10家合作伙伴进行运作，包括欧力士(Orix)(8591.T)、Origami Pay、奥睿科(Orico)以及Jaccs(8584.T)。(完)
(编译 徐文焰；审校 白云)
路透北京5月23日 - 陷入私签债券交易协议风波的中国国海证券周二称，伪造印章并私签债券交易事涉债券主要为安全性和流动性较高的国债、国开债，预计信用风险较低，未来现金流稳定，不存在到期无法偿还的违约风险；事涉债券未出现减值迹象，因此不计提减值准备。
路透香港5月23日 - 香港主要物业代理--美联物业周二表示，截至周一为止今年以来一手私人住宅的注册金额已突破千亿港元，比去年上半年高出五成；该行预期，虽然金管局上周推出新一轮收紧物业按揭措施，但料一手住宅交投仍向好，上半年一手私人住宅注册金额可望创出半年新高。
路透北京5月23日 - 中国国务院周二发布意见，支持社会办医疗机构引入战略投资者与合作方，加强资本与品牌、管理的协同，探索委托知名品牌医疗实体、医院管理公司、医生集团开展经营管理等模式，进一步扩大市场开放。