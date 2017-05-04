蚂蚁金服将签署35亿美元银团贷款 用于收购速汇金--基点

渤海金控孙公司拟向波音采购75架飞机 目录价约84亿美元
路透上海6月21日 - 全球第四大飞机租赁集团--渤海金控周三公告称，全资子公司Avolon之全资子公司AALL周二与波音公司签署了飞机采购谅解备忘录，AALL拟向波音公司采购75架飞机，按波音公布的目标价格，这批飞机总价值约为84亿美元。
路透香港5月4日 - 汤森路透旗下基点周四报道，阿里巴巴集团(BABA.N)关联企业蚂蚁金服已接近签署一笔35亿美元银团贷款，用于协助收购美国速汇金MGL.O。
基点报道称，14家银行已承贷这笔三年期贷款，包括花旗集团(C.N)、瑞士信贷(CSGN.S)、高盛(GS.N)、汇丰(HSBA.L)、摩根士丹利(MS.N)及摩根大通(JPM.N)。这笔贷款将取代一笔支持蚂蚁金服收购速汇金的过桥贷款。
报道称，贷款文档准备工作正在进行，预计在几日内签署协议。
蚂蚁金服计划进行首次公开发行(IPO)，但尚未确定时间表和上市地点。
花旗、摩根大通和汇丰的代表未予置评，高盛、瑞士信贷和摩根士丹利没有立即回复寻求置评的电邮，蚂蚁金服也未予置评。(完)
(编译 蔡美珍/侯雪苹；审校 张涛)
路透上海6月21日 - 全球第四大飞机租赁集团--渤海金控周三公告称，全资子公司Avolon之全资子公司AALL周二与波音公司签署了飞机采购谅解备忘录，AALL拟向波音公司采购75架飞机，按波音公布的目标价格，这批飞机总价值约为84亿美元。
路透上海6月21日 - 中国股市沪综指周三开盘上涨0.29%，因MSCI明晟稍早宣布计划自明年6月起将A股纳入MSCI新兴市场指数。
路透上海6月21日 - 中国股市沪综指周二收跌0.14%。沪深证交所融资融券余额当日增加0.2亿元人民币，连续两日上升；两市两融余额为8,718.5亿元。