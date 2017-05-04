蚂蚁金服将签署35亿美元银团贷款 用于收购速汇金--基点

渤海金控孙公司拟向波音采购75架飞机 目录价约84亿美元

路透上海6月21日 - 全球第四大飞机租赁集团--渤海金控周三公告称，全资子公司Avolon之全资子公司AALL周二与波音公司签署了飞机采购谅解备忘录，AALL拟向波音公司采购75架飞机，按波音公布的目标价格，这批飞机总价值约为84亿美元。