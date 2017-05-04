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中国财经 | 2017年 5月 4日 星期四 17:26 BJT

蚂蚁金服将签署35亿美元银团贷款 用于收购速汇金--基点

路透香港5月4日 - 汤森路透旗下基点周四报道，阿里巴巴集团(BABA.N)关联企业蚂蚁金服已接近签署一笔35亿美元银团贷款，用于协助收购美国速汇金MGL.O。

基点报道称，14家银行已承贷这笔三年期贷款，包括花旗集团(C.N)、瑞士信贷(CSGN.S)、高盛(GS.N)、汇丰(HSBA.L)、摩根士丹利(MS.N)及摩根大通(JPM.N)。这笔贷款将取代一笔支持蚂蚁金服收购速汇金的过桥贷款。

报道称，贷款文档准备工作正在进行，预计在几日内签署协议。

蚂蚁金服计划进行首次公开发行(IPO)，但尚未确定时间表和上市地点。

花旗、摩根大通和汇丰的代表未予置评，高盛、瑞士信贷和摩根士丹利没有立即回复寻求置评的电邮，蚂蚁金服也未予置评。(完)

(编译 蔡美珍/侯雪苹；审校 张涛)

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