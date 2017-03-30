蚂蚁金服启动30亿美元到期一次性偿还贷款--TRLPC

路透3月29日 - 汤森路透旗下基点报道，消息人士称，由阿里巴巴创办人马云控制的网络金融公司蚂蚁金服，已启动30亿美元到期一次性偿还贷款案。

是次贷款期限为三年，并可选择延期两年，由澳新银行、花旗集团、瑞士信贷、星展银行、高盛、汇丰控股、摩根大通、瑞穗银行和摩根士丹利担任牵头行兼簿记行(MLAB)。

贷款期限若为三年，利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码135个基点；期限若为五年，则利率为较Libor加码155个基点。

基于较Libor加码143个基点的混合利率和五年贷款期限，承贷3亿美元或以上的MLAB将获得164个基点的综合收益及105个基点的前端费；承贷2-2.99亿美元的牵头行将获得163个基点的综合收益及100个基点的前端费。承贷1-1.99亿美元的主办行将获得162个基点的综合收益及95个基点的前端费。

4月18日前参贷的银行每年将获得5个基点的提前参贷费。回复截止日期为4月21日。

贷款资金将用于一笔过桥贷款的再融资。这笔过桥贷款是用于支持蚂蚁金服以8.8亿美元收购美国汇款服务公司速汇金(MoneyGram)。

另一方面，阿里巴巴目前正与银行洽谈筹办一笔50亿美元五年期到期一次性偿还贷款，用于一般企业用途及再融资。此案讨论的价格显示按基准利率加码幅度在90-100个基点中段水准，综合收益料略高于100个基点。

本周稍早，互联网巨头腾讯完成了一笔46.5亿美元五年期到期一次性偿还贷款，利率为较Libor加码95个基点，MLAB的最高综合收益为较LIBOR加码115个基点。(完)