蚂蚁金服启动30亿美元到期一次性偿还贷款--TRLPC

华为进军PC市场 给联想、惠普和戴尔带来挑战
路透法兰克福5月23日 - 中国网络和智能手机巨头华为周二表示，计划进军全球电脑市场，这对个人电脑(PC)业者构成了新的挑战。PC市场销量已连续两年下降。
路透3月29日 - 汤森路透旗下基点报道，消息人士称，由阿里巴巴创办人马云控制的网络金融公司蚂蚁金服，已启动30亿美元到期一次性偿还贷款案。
是次贷款期限为三年，并可选择延期两年，由澳新银行、花旗集团、瑞士信贷、星展银行、高盛、汇丰控股、摩根大通、瑞穗银行和摩根士丹利担任牵头行兼簿记行(MLAB)。
贷款期限若为三年，利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码135个基点；期限若为五年，则利率为较Libor加码155个基点。
基于较Libor加码143个基点的混合利率和五年贷款期限，承贷3亿美元或以上的MLAB将获得164个基点的综合收益及105个基点的前端费；承贷2-2.99亿美元的牵头行将获得163个基点的综合收益及100个基点的前端费。承贷1-1.99亿美元的主办行将获得162个基点的综合收益及95个基点的前端费。
4月18日前参贷的银行每年将获得5个基点的提前参贷费。回复截止日期为4月21日。
贷款资金将用于一笔过桥贷款的再融资。这笔过桥贷款是用于支持蚂蚁金服以8.8亿美元收购美国汇款服务公司速汇金(MoneyGram)。
另一方面，阿里巴巴目前正与银行洽谈筹办一笔50亿美元五年期到期一次性偿还贷款，用于一般企业用途及再融资。此案讨论的价格显示按基准利率加码幅度在90-100个基点中段水准，综合收益料略高于100个基点。
本周稍早，互联网巨头腾讯完成了一笔46.5亿美元五年期到期一次性偿还贷款，利率为较Libor加码95个基点，MLAB的最高综合收益为较LIBOR加码115个基点。(完)
(编译 许娜；审校 徐文焰)
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路透上海5月24日 - 中国股市沪综指周三早盘下跌逾1%。分析师指出，昨日大盘依赖保险等权重股支撑未出现大跌，不过今早穆迪调降中国评级消息一出，市场信心颇受打击，看空气氛更加浓厚，保险股等板块的回调令大盘下跌加快。
路透上海5月24日 - 国际评级机构穆迪下调中国长期本币和外币发行人评级，从Aa3下调至A1，并将评级展望从负面调整为稳定。此次评级下调反映了穆迪预计未来几年中国的财政实力会受到一定程度的损害，经济体系整体债务将随着潜在增长的放缓而继续上升。