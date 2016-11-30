蚂蚁金服旗下蚂蚁聚宝未来将探索更多场景理财创新产品

中国2016年银行理财存续规模料逾30万亿 外币理财投资升温--报告
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透上海11月30日 - 中国互联网金融巨头--蚂蚁金服国际财富事业部总经理、蚂蚁聚宝副总裁熊熊周四表示，继开发出首个与购物场景相结合的理财产品乐买宝之后，未来其将开发更多与消费场景相结合的理财产品。
他在出席陆家嘴新金融全球峰会时表示，蚂蚁聚宝将与阿里巴巴旗下阿里音乐、阿里体育及阿里娱乐等展开合作，将生活与理财结合起来，提高客户满意度。
“场景理财一直是我们探索的方向。”他举例说，未来消费者在参加音乐会或明星俱乐部时，亦能有投资回报。
蚂蚁聚宝是蚂蚁金服旗下专业理财平台。10月份蚂蚁聚宝上线的乐买宝，其实质是一款消费信托产品。其特殊之处是若投资者在阿里巴巴旗下聚划算平台上购买指定商品，即能提升乐买宝的收益率。据熊熊介绍，其实蚂蚁聚宝平台是将聚划算商家的返利赠予消费者，从而提高了产品的收益率水平。
蚂蚁聚宝目前拥有7,000万实名用户，其中八成为80后（1980年后出生）、90后（1990年以后出生）的年轻人，而且投资金额低、持有时间不长。该平台单笔投资金额在一千元以下占到七成，人均持有基金的时间少于48天。
他说，年青用户的理财有独有的特点，蚂蚁聚宝将通过自身强大的数据、计算和人工智能的能力，了解客户理财需求，并推荐合适的理财产品。
蚂蚁金服是中国电商巨头阿里巴巴(BABA.N)的关联企业，旗下业务包括第三方支付、移动支付、小额贷款、网络银行、在线融资、在线理财等。（完）
(发稿 林琦; 审校 林高丽)
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。
--人民币兑美元当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。