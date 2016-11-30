蚂蚁金服旗下蚂蚁聚宝未来将探索更多场景理财创新产品

路透上海11月30日 - 中国互联网金融巨头--蚂蚁金服国际财富事业部总经理、蚂蚁聚宝副总裁熊熊周四表示，继开发出首个与购物场景相结合的理财产品乐买宝之后，未来其将开发更多与消费场景相结合的理财产品。

他在出席陆家嘴新金融全球峰会时表示，蚂蚁聚宝将与阿里巴巴旗下阿里音乐、阿里体育及阿里娱乐等展开合作，将生活与理财结合起来，提高客户满意度。

“场景理财一直是我们探索的方向。”他举例说，未来消费者在参加音乐会或明星俱乐部时，亦能有投资回报。

蚂蚁聚宝是蚂蚁金服旗下专业理财平台。10月份蚂蚁聚宝上线的乐买宝，其实质是一款消费信托产品。其特殊之处是若投资者在阿里巴巴旗下聚划算平台上购买指定商品，即能提升乐买宝的收益率。据熊熊介绍，其实蚂蚁聚宝平台是将聚划算商家的返利赠予消费者，从而提高了产品的收益率水平。

蚂蚁聚宝目前拥有7,000万实名用户，其中八成为80后（1980年后出生）、90后（1990年以后出生）的年轻人，而且投资金额低、持有时间不长。该平台单笔投资金额在一千元以下占到七成，人均持有基金的时间少于48天。

他说，年青用户的理财有独有的特点，蚂蚁聚宝将通过自身强大的数据、计算和人工智能的能力，了解客户理财需求，并推荐合适的理财产品。

蚂蚁金服是中国电商巨头阿里巴巴(BABA.N)的关联企业，旗下业务包括第三方支付、移动支付、小额贷款、网络银行、在线融资、在线理财等。（完）