蚂蚁金服对完成收购速汇金交易颇有信心--高管

资料图片：2016年11月蚂蚁金服在香港举办的活动现场的企业标识。 REUTERS/Bobby Yip

路透北京3月17日 - 全球最大金融科技企业--蚂蚁金服的一位高管告诉路透，该公司相信能够完成收购美国汇款公司速汇金(MoneyGram International)(MGI.O)的交易，尽管有一家美国公司报出更高的价码。

蚂蚁金服是中国电子商务巨头阿里巴巴(BABA.N)旗下的支付业务部门，提出以8.8亿美元收购速汇金是该公司扩展海外业务的第一步重大行动。同时该公司还在筹划公开上市，估值为600亿美元。

“我们认为速汇金很有吸引力，因为它具有一个全球汇款网络以及与我们非常契合的业务模式，”蚂蚁金服国际策略主管Douglas Feagin在电话采访中说。

“这正是我们着手这项交易并期待完成的原因。”

但这项计划在本周遭遇重大阻力，美国电子支付业者Euronet Worldwide(EEFT.O)周二提出10亿美元收购报价，称这是美国同业间的并购，所受的监管审查将比出价偏低的蚂蚁金服来得少。

蚂蚁金服稍早表示收购正在取得进展，将如期完成所有必要的监管和股东批准程序；与此同时，速汇金尚未决定是否向股东推荐Euronet的更高报价。

Feagin没有说明蚂蚁金服是否会提高对速汇金的报价，但称这桩交易对公司的全球拓展非常重要。他在2016年加入蚂蚁金服前，曾在高盛(GS.N)工作20余年。

“今天通过我们的钱包服务，你可以在国内轻而易举地转账。我们想在全球更大范围内提供这种服务，而速汇金可以帮助我们，”他说。

分析师认为，若蚂蚁金服的科技专长与速汇金的品牌相结合，可以左右全球支付行业，可以让更多消费者使用线上转账服务，而不必带着现金去商店。

Feagin补充说，蚂蚁金服认为在发达市场发展业务是长久之计，不过会采取谨慎态度。

“我们将以更小心的态度来考虑策略设计以及我们能够争取的客户。我们不会盲目进入那些有竞争性的市场，”他说。

蚂蚁金服在国内线上支付市场占据主导地位，但由于受到腾讯(0700.HK)微信支付等国内对手的激烈竞争，已在加紧海外投资。Feagin称，公司目前亦考虑今年在东南亚的几笔交易。

“我们把重点放在那些人口和机会更多的大型市场。我预计今年会达成其它一些合作，”Feagin说。

知情人士告诉路透，蚂蚁金服目前正在与印尼媒体集团Emtek商谈，成立一个支付合资企业。不过Feagin没有对具体交易置评。(完)