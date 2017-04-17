中国蚂蚁金服提高收购报价后 以12亿美元拿下美国速汇金（更新版）

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路透新加坡4月17日 - 中国蚂蚁金服提高对美国电子支付公司速汇金(MoneyGram International) (MGI.O)的收购报价，超过了竞购方Euronet Worldwide (EEFT.O)的报价，速汇金董事会一致批准了该交易。

蚂蚁金服和速汇金称，蚂蚁金服将报价从现金每股13.25美元上调至18美元，交易额约12亿美元。蚂蚁金服是阿里巴巴(BABA.N)旗下金融分支机构。

成功达成该交易，将使蚂蚁金服向着海外扩张迈出重要的第一步。蚂蚁金服估值约600亿美元，也在计划首次公开发行。

“速汇金...将帮助扩大蚂蚁金服生态体系的跨境汇款能力，服务我们在全球逾6.3亿的用户，”蚂蚁金服全国际事业部总裁Doug Feagin表示。

两家企业表示，在完成交易所需监管审批方面取得进展，例如赢得美国反垄断部门的许可。

交易还需获得美国外资审议委员会(CFIUS)的批准。这个跨部门的工作小组负责检视外资并购交易是否会威胁国家安全。

CFIUS之前阻挠了中资企业在美国的几宗交易，外界认为该部门将是蚂蚁金服面临的一大障碍。

在中美两国在贸易和外交政策方面的紧张气氛升温之际，美国决策者可能更愿意接受Euronet的收购提案。(完)