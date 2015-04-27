数米基金引入蚂蚁金服为控股股东 恒生电子放弃优先认购权

路透上海4月27日 - 中国互联网巨头--阿里巴巴集团(BABA.N)董事局主席马云入主恒生电子(600570.SS)后仍有后招。恒生电子上周六公告称，阿里巴巴关联企业蚂蚁小微金融服务集团投资近2亿元人民币控股杭州数米基金销售公司，数米基金的原本控股股东恒生电子放弃优先认购权。

公告显示，蚂蚁金服以参与数米增资的方式投资1.987亿元，其中9,462万元作为数米的注册资本。增资后，蚂蚁金服持有数米基金60.802%股权，恒生电子及其关联人恒生智能持股降至31.17%。

恒生电子称，数米公司经营业绩未达到股东的良好期望值，且数米公司的现金流亦不足以支持继续大力拓展市场，在行业地位上面，与市场领先者的差距加大。此次引入互联网金融的领先者蚂蚁金服，希望能够在未来给数米带来更多的资源。

公告称，蚂蚁金服与恒生电子将共同在资金渠道、金融IT系统、互联网技术、云计算等领域对数米公司予以全方位支持，共同将数米公司打造为具备市场竞争力的互联网基金销售平台。

2007年成立的数米基金公司主要为基金投资者、基金公司等提供理财资讯等服务。旗下数米基金网是首批获批的独立基金销售机构，是国内大型公募基金综合性理财平台，投资者可在该平台上购买逾2,000只基金产品。

不过数米基金仍处于亏损状态，去年亏损1,251万元，其竞争对手东方财富(300059.SZ)旗下的天天基金网是目前国内极少数能够盈利的独立基金销售平台。

去年4月，马云控股的浙江融信以近33亿元价格收购恒生电子的大股东恒生集团，从而间接获得恒生电子的话语权。恒生电子主要向银行、证券、保险、基金管理等金融机构提供应用软件的解决方案，是国内传统金融机构最大IT供应商之一。

蚂蚁金服未包括在阿里巴巴的上市资产内，旗下业务包括支付宝、余额宝、招财宝、蚂蚁小贷及筹备中的网商银行等。马云此前曾表示，蚂蚁金服计划未来在A股上市。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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